Servicepersonal - housekeeper vid Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2026-06-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du vara med och skapa en ren och trivsam skolmiljö för elever och personal? Vi söker en erfaren och ansvarstagande servicepersonal med ett stort servicefokus. Varmt välkommen med din ansökan!
Du blir en del av vårt driftteam på skolan där lärare och övrig personal arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Detta innebär att någon av teamet är ansvarig och är alltid på plats för att säkerställa att skolan, hålls ren, trivsam och välkomnande. Du erbjuds en roll där du uppmuntras ta ansvar, bidra med dina idéer och sätta din personliga prägel inom skolans alla verksamheter.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I denna tjänst ansvarar du för att skolans verksamhet ur miljöperspektiv flyter på smidigt. Du är den naturliga länken mellan elever, lärare, övrig personal och skolledning internt samt externa kunder och gäster externt. Rollen är både operativ och koordinerande och du hoppar in där det behövs samtidigt som du har helhetsansvar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet inom housekeeping-teamet.
Säkerställa att klassrum och gemensamma ytor håller hög standard.
Ansvara för inre miljö ur bemötande och gästupplevelse perspektivet, leder service- och housekeeping-teamet och ser till att skolans och miljö- och hälsa standarder alltid följs.
Beställa och planera förbruknings- och tvättmaterial
Arbeta operativt i driften på daglig basis utifrån hållbarhetsperspektiv.
Städning av skolan, restaurangen, butiken, matsalen, bageriet, köket, tvätteriet och uthyrningsvillor.
Städning av elev- och personalutrymmen.
Ansvara för ordning i tvättstuga, städförråd och linneförråd.Publiceringsdatum2026-06-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av lokalvård eller likande arbete i minst 5 år. Tjänsten kräver B-körkort. Som person tar du ansvar för ditt arbete och planerar dina uppgifter på ett strukturerat sätt. Du är lugn, stabil och behåller fokus även när tempot är högt. Du samarbetar väl med andra och möter både kollegor och elever med ett lyhört och vänligt bemötande. Du har ett starkt servicefokus och strävar alltid efter att hitta lösningar. Noggrannhet är viktigt för dig, och du arbetar målmedvetet för att leverera hög kvalitet i allt du gör.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Darko Krsek, programrektor, 018-726 00 21.
Fackliga företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-01531". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola Kontakt
Programrektor
Darko Krsek 018-726 00 21 Jobbnummer
9943531