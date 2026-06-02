Junior Data Process Lead Jonsered
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-06-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden Aktiebolag i Göteborg
, Malmö
, Västerås
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om uppdraget 🚀
Vi söker nu en Junior Data Process Lead för ett långsiktigt konsultuppdrag i Jonsered. I rollen ansvarar du för att säkerställa att organisationens dataprocesser fungerar effektivt i praktiken. Du arbetar med att definiera, förbättra och standardisera hur data skapas, underhålls och används för att stödja verksamhetens beslut, operativa arbete och digitala initiativ.
Du kommer att fungera som en viktig länk mellan verksamhet, IT och datafunktioner och bidra till att skapa strukturerade arbetssätt som säkerställer hög datakvalitet och effektiva processer.
Dina arbetsuppgifter 🛠️
Definiera och dokumentera dataprocesser från start till mål inom aktuellt område
Standardisera hur data skapas, valideras och underhålls mellan olika team
Översätta verksamhetsbehov till tydliga och praktiska dataprocesser
Identifiera grundorsaker till dataproblem och driva förbättringsåtgärder
Förenkla arbetsflöden och minska fel genom kontinuerliga processförbättringar
Säkerställa hög och konsekvent datakvalitet mellan system
Säkerställa att processer följer etablerade styrmodeller, riktlinjer och standarder
Samarbeta med intressenter inom verksamhet, IT och data
Driva implementering av nya eller uppdaterade dataprocesser
Stödja verksamheten i förändringsarbete och säkerställa god förankring
Förväntade leveranser 📈
Dokumenterade och etablerade dataprocesser
Förbättrad datakvalitet och ökad datakonsistens
Effektivare arbetsflöden med färre felkällor
Genomförda processförbättringar baserade på identifierade rotorsaker
Ökad samsyn kring arbetssätt mellan verksamhet och IT
Framgångsrik implementering och förankring av nya processer
Din profil 🎯Obligatoriska kompetenser
Universitetsexamen inom data engineering, business analytics eller liknande område
Erfarenhet av processdesign och processförbättring ur ett end-to-end-perspektiv
Stark analytisk förmåga och erfarenhet av att identifiera grundorsaker till problem
Strukturerat arbetssätt med förmåga att analysera mönster och förbättringsområden
God förmåga att driva förändring i komplexa organisationer
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Erfarenhet av att samarbeta med flera intressentgrupper
Meriterande färdigheter
Erfarenhet av ERP-system, exempelvis SAP
Erfarenhet av produkt- eller PLM-system, exempelvis Teamcenter
Erfarenhet av Power BI eller liknande visualiserings- och rapportverktyg
Förståelse för datastrukturer och informationsflöden mellan system
Personliga egenskaper 🤝
Analytisk och lösningsorienterad
Nyfiken med ett starkt förbättringsfokus
Strukturerad och metodisk
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Initiativtagande och drivande i förändringsarbete
Omfattning och information 📍
Plats: Jonsered (möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse) Omfattning: 100%, 40 timmar per vecka Period: 2026-08-24 – 2028-08-24 Språk: Svenska och engelska Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7839455-2032284". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Drottninggatan (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9943533