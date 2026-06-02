Junior Data Process Lead Jonsered

Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg
2026-06-02


Om uppdraget 🚀
Vi söker nu en Junior Data Process Lead för ett långsiktigt konsultuppdrag i Jonsered. I rollen ansvarar du för att säkerställa att organisationens dataprocesser fungerar effektivt i praktiken. Du arbetar med att definiera, förbättra och standardisera hur data skapas, underhålls och används för att stödja verksamhetens beslut, operativa arbete och digitala initiativ.
Du kommer att fungera som en viktig länk mellan verksamhet, IT och datafunktioner och bidra till att skapa strukturerade arbetssätt som säkerställer hög datakvalitet och effektiva processer.
Dina arbetsuppgifter 🛠️
Definiera och dokumentera dataprocesser från start till mål inom aktuellt område

Standardisera hur data skapas, valideras och underhålls mellan olika team

Översätta verksamhetsbehov till tydliga och praktiska dataprocesser

Identifiera grundorsaker till dataproblem och driva förbättringsåtgärder

Förenkla arbetsflöden och minska fel genom kontinuerliga processförbättringar

Säkerställa hög och konsekvent datakvalitet mellan system

Säkerställa att processer följer etablerade styrmodeller, riktlinjer och standarder

Samarbeta med intressenter inom verksamhet, IT och data

Driva implementering av nya eller uppdaterade dataprocesser

Stödja verksamheten i förändringsarbete och säkerställa god förankring

Förväntade leveranser 📈
Dokumenterade och etablerade dataprocesser

Förbättrad datakvalitet och ökad datakonsistens

Effektivare arbetsflöden med färre felkällor

Genomförda processförbättringar baserade på identifierade rotorsaker

Ökad samsyn kring arbetssätt mellan verksamhet och IT

Framgångsrik implementering och förankring av nya processer

Din profil 🎯Obligatoriska kompetenser
Universitetsexamen inom data engineering, business analytics eller liknande område

Erfarenhet av processdesign och processförbättring ur ett end-to-end-perspektiv

Stark analytisk förmåga och erfarenhet av att identifiera grundorsaker till problem

Strukturerat arbetssätt med förmåga att analysera mönster och förbättringsområden

God förmåga att driva förändring i komplexa organisationer

Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska

Erfarenhet av att samarbeta med flera intressentgrupper

Meriterande färdigheter
Erfarenhet av ERP-system, exempelvis SAP

Erfarenhet av produkt- eller PLM-system, exempelvis Teamcenter

Erfarenhet av Power BI eller liknande visualiserings- och rapportverktyg

Förståelse för datastrukturer och informationsflöden mellan system

Personliga egenskaper 🤝
Analytisk och lösningsorienterad

Nyfiken med ett starkt förbättringsfokus

Strukturerad och metodisk

Kommunikativ och samarbetsorienterad

Initiativtagande och drivande i förändringsarbete

Omfattning och information 📍
Plats: Jonsered (möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse) Omfattning: 100%, 40 timmar per vecka Period: 2026-08-24 – 2028-08-24 Språk: Svenska och engelska Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

