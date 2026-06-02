Lönespecialist - Bygg upp vår framtida lönefunktion!
2026-06-02
Nu söker vi dig som är erfaren lönespecialist som vill ta ett helhetsansvar för vår lönehantering – och samtidigt leda arbetet med att etablera Omegapoints framtida inhouse-lösning.
Det här är en affärskritisk roll där du kombinerar strategiskt förändringsarbete med operativt ansvar. Du får en central position i bolaget och ett tydligt mandat att driva utvecklingen framåt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning och är placerad på vårt fina kontor på Vasagatan 16 i Stockholm. Start mot slutet på sommaren eller enligt överenskommelse.
Din roll hos oss
I den här rollen ansvarar du för att bygga upp och etablera Omegapoints interna lönefunktion. Du projektleder hemtagningen av lönehanteringen från outsourcing till en kostnadseffektiv och skalbar lösning, samtidigt som du ansvarar för och själv utför det operativa lönearbetet för våra svenska bolag, särskilt i uppbyggnadsfasen där du initialt är ensam i funktionen.
Du arbetar nära ekonomi, HR, ledning och övriga delar av organisationen, och fungerar som expert och rådgivare inom löneområdet.
Rollen är självständig, hands-on och innebär ett stort eget ansvar - men också möjlighet att påverka arbetssätt, struktur och framtida organisation.
Vad du kommer att arbeta med
Etablera och utveckla lönefunktionen
Projektleda hemtagningen av koncernens lönehantering
Kartlägga nuvarande processer, kostnader och risker
Slutföra kravställning för lönesystem och integrationer
Vara huvudkontakt mot systemleverantörer
Operativ lönehantering och kvalitet
Arbeta operativt med löneprocessen från ax till limpa, inklusive lönebearbetning, kvalitetssäkring och utbetalning
Säkerställa korrekt, effektiv och kvalitetssäkrad lönehantering
Dokumentera processer, rutiner och interna kontroller
Pensioner, försäkringar och struktur
Ansvara för pensioner och försäkringar
På sikt driva upphandling av pensionslösningar
Bidra till struktur och standardisering inom området
Samarbete och utveckling
Stötta HR i frågor kopplade till HR-masterdata
Arbeta nära ekonomi, HR och ledning i lönerelaterade frågor
Ta fram förslag på framtida organisation och resursbehov
Vi söker dig som har en bred kompetens inom löneområdet och som är van att arbeta i förändring.
Minst 7 års erfarenhet av kvalificerat lönearbete
Eftergymnasial utbildning inom lön, ekonomi eller HR
Mycket god kunskap om hela löneprocessen och relevant lagstiftning
Erfarenhet av systemimplementation, systembyte eller större förändringsprojekt
Erfarenhet av kravställning mot systemleverantörer
Erfarenhet av pensioner och försäkringar
Mycket god systemvana och förståelse för integrationer
Svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av outsourcing och insourcing av löneprocesser.
Vem vi tror att du är
Du är trygg i din kompetens och van att ta ansvar för komplexa uppdrag. Du kan både arbeta strategiskt och driva arbetet framåt - samtidigt som du är operativ och nära detaljerna.
Du arbetar strukturerat och analytiskt, har ett affärsmässigt perspektiv och ser möjligheter att förbättra processer och arbetssätt.
Samtidigt är du prestigelös, samarbetsorienterad och bygger förtroende i organisationen.
Om Omegapoint
Omegapoint är norra Europas ledande partner inom Säker Digital Innovation. Tillsammans med våra kunder bygger vi digitala verksamheter som är resilienta från grunden.
Vi arbetar långsiktigt, med fokus på kvalitet, hållbarhet och kunskapsdelning – både i våra kunduppdrag och internt.
Vårt erbjudande
Hos oss får du:
En central roll med stort mandat och tydlig påverkan
Möjlighet att bygga upp och forma en framtida funktion
Arbeta i en organisation som värdesätter kvalitet framför kortsiktiga lösningar
Ett kompetent och stöttande sammanhang där vi utvecklas tillsammans
Och inte minst – en kultur där samarbete, kunskapsdelning och långsiktighet är en självklar del av vardagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta petra.soderberg@omegapoint.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omegapoint Stockholm AB
