Vi söker mötesbokare - ingen tidigare erfarenhet krävs!
Movere Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Movere Sverige AB i Stockholm
Vill du tjäna bra pengar, utvecklas snabbt och jobba i en bransch som växer?
Vi söker nu drivna mötesbokare som vill vara med och skapa affärer inom energilagring och batterilösningar för kunder som redan har solceller.
Du kontaktar privatpersoner och företag, väcker intresse för batterilösningar och bokar möten åt våra rådgivare. Rollen passar dig som gillar tempo, vill utvecklas och är redo att jobba mot tydliga mål.
Hos oss är mötesbokarrollen starten på en tydlig karriärresa. Vi tror på att rekrytera internt och ger dig möjligheten att utvecklas vidare inom företaget. För rätt person finns en tydlig väg framåt med mer ansvar, högre lön och möjligheten att ta nästa steg inom försäljning.
Hos oss får du:
Provision utan tak (med garantilön)
En tydlig karriärtrappa med goda utvecklingsmöjligheter
Säljutbildning och produktutbildning från start
Löpande coaching och utveckling
Möjlighet att växa inom företaget och ta nästa steg i din karriär
Ingå i ett familjärt team med stark sammanhållning
Tävlingar, aktiviteter och en arbetsplats där prestation uppmärksammas
Vi söker dig som:
Är social och gillar att prata med människor
Är driven och vill tjäna pengar
Trivs i ett högt tempo
Är målmedveten och vill utvecklas
Vill bygga en långsiktig karriär inom försäljning
Ingen tidigare erfarenhet krävs – vi lär dig allt du behöver för att lyckas.
Skicka in din ansökan redan idag och ta första steget mot en karriär där din utveckling och framgång ligger i dina egna händer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: sandra@movere.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Movere Jobbnummer
9943546