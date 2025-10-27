Socialsekreterare, försörjningsstöd
2025-10-27
Inom socialförvaltningen pågår ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete för att skapa bättre förutsättningar för en välmående personal med fokus på de vi är till för. Vi arbetar för en stark gemenskap med stor tillit där vi stöttar varandra och har kul på jobbet! Vi är engagerade och drivs av vår vision om att bli Sveriges bästa socialtjänst!
Maria Nova vuxenresurs i centrala Mariestad ska med sina insatser stötta och stärka personer att komma in på arbetsmarknaden och öka möjligheten till egen varaktig försörjning. På Maria Nova ryms arbetsmarknadsenheten, LSS, socialtjänst och en filial till Vara folkhögskola. Vi sätter ett stort värde på det sociala arbetet och möter klienterna i den situation de befinner sig i.
Nu söker vi en socialsekreterare till vårt försörjningsstöd som vill vara med att skapa positiva förändringar för individer. Är du utbildad socionom och har ett juridiskt intresse i kombination med ett stort hjärta för arbetet?
Arbetsuppgifter
Här kommer du tillhöra en arbetsgrupp med flera socialsekreterare och som arbetsleds av 1:e socialsekreterare och enhetschef. I denna roll får du möjlighet att följa den enskilde från första ansökan till självförsörjning. Du ges stora möjligheter att själv utforma det arbetsrehabiliterande arbetet tillsammans med klient och samverkanspartners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:
* Utreda individens resurser och hinder för egen försörjning
* Handlägga och dokumentera ansökningar om ekonomiskt bistånd
* Fatta beslut enligt SoL utifrån gällande delegationsordning
* Arbeta coachande och stöttande med den enskilde där målet är egen försörjning via arbete, studier eller annan ersättning.
* Genom motivationsarbete fokusera på att stötta i förändringsprocesser för individen
* Samverka internt och externt
* Kalla till SIP-möten och andra nätverksmöten.
Vår målsättning är att du ska arbeta aktivt med dina ärenden. Då vi är en liten kommun med korta vägar till och mellan våra samarbetspartners har vi utrymme för flexibla lösningar.
Vad kan vi erbjuda dig?
- Förutom möjligheten att få arbeta med kompetenta kollegor och chefer kan också erbjuda dig:
- Konkurrenskraftig lön
- Friskvårdsbidrag
- Individuellt anpassade kompetensutvecklingsplaner
- Möjlighet till visst distansarbete
- Gemensamma fredagsfrukostar
- Semesterväxling
- Gratis utomhus-och inomhusbad
- Förmånscykel
Din arbetsplats utgår från centrala Mariestad och arbetstiden är förlagd måndag-fredag 08-17.Kvalifikationer
För tjänsten ska du ha socionomexamen alternativt att du inom kort avslutar en sådan utbildning. Har du erfarenhet inom socialtjänst är det meriterande men vi välkomnar också intresserade nyutexaminerade socionomer som vill lära sig arbetet och växa tillsammans med oss.
Din roll innebär en nära samverkan med andra aktörer både internt och externt, därför krävs det att du har en god samarbetsförmåga, att du är serviceinriktad samt att du är värdegrundsstyrd.
Du kommer att ingå i ett team på sex socialsekreterare och för oss är det viktigt att ha roligt på jobbet! Att du är positiv, prestigelös och stöttande är därför viktiga egenskaper.
Körkort krävs för tjänsten.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett erbjudande om anställning ber vi dig att visa upp ett utdrag från belastningsregistret.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Vid en intervju ska du legitimera dig samt inför ett anställningserbjudande ber vi dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://mariestad.se/omsorg-och-stod/jobba-pa-socialforvaltningen
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Kontakt
1e socialsekreterare, försörjningsstöd
Hana Zena hana.zena@mariestad.se 0501-75 50 92 Jobbnummer
9575688