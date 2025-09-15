Socialsekreterare Barn- och unga
2025-09-15
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Börjar en ny fas i karriären - i en kommun som växer och utvecklas! Boxholms kommun står inför en spännande framtid med fokus på förändring och förbättring inom välfärden. Vi satsar målmedvetet på att anpassa oss till den nya socialtjänstlagen och söker därför trygga, stabila och erfarna handläggare som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till fortsatta förändringar och agera för att utveckla ett hållbart arbetssätt inom IFO Boxholm.
Hos oss får du vara en del av en verksamhet som är i rörelse framåt- där din kompetens och ditt engagemang gör skillnad, både i människors vardag och i hur vi formar framtidens socialtjänst. Vi söker dig som trivs med förändring, har ett starkt rättspatos och samtidigt ser värdet i långsiktighet, struktur och stabilitet
Välkommen till en liten kommun med stora ambitioner - där ditt arbete är en viktig del av vår gemensamma resa framåt.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i Boxholms kommun. Verksamheten styrs främst av socialtjänstlagen, LSS och hälso- och sjukvårdslagen, och syftar till att verkställa insatser enligt dessa regelverk. Vårt arbete genomsyras av ett starkt individfokus där varje insats utgår från den enskildes behov. Uppdraget innebär ett stort ansvar för bemötande, service och kvalitet - med kundfokus och serviceanda i centrum.
Hos Individ- och familjeomsorg handläggs myndighetsärenden inom alla delar av socialtjänsten. Vi eftersträvar en arbetsplats med rättssäker handläggning för våra klienter/brukare och en god arbetsmiljö för våra anställda. För att skapa arbetsglädje, god kvalitet i arbetet och en bra arbetsmiljö erbjuder vi tydligt ledarskap, en tydlig och känd lönepolitik, trevliga, årsarbetstid och en atmosfär av erkännande och uppriktighet.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Hos oss som barn och unga handläggare får du en viktig roll i arbetet med att ge barn och ungdomar i åldern 0-20 år rätt stöd vid rätt tid. Här arbetar vi med hela handläggningsprocessen från att utredning har inletts till beslut och uppföljning av insatser.
Arbetet omfattar utredningar enligt aktuell lagstiftning där barnets bästa alltid står i centrum. Det innebär att kartlägga behov, sammanställa beslutsunderlag, fatta beslut och följa upp insatser både i öppenvård och vid placeringar i HVB, stödboenden eller familjehem. Du kommer att möta såväl korta, akuta ärenden som långsiktiga processer där behovet av trygghet och stöd är mer omfattande.
En varierad och meningsfull vardag
Som socialsekreterare har du nära kontakt med barn och unga, deras familjer och nätverk ofta i utsatta situationer. Du samverkar med skolor, vårdgivare, andra myndigheter och kollegor för att hitta hållbara lösningar. Rollen innebär också att du dokumenterar, yttrar dig till andra myndigheter och bidrar till att utveckla våra metoder genom omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte.
Hos oss får du stor frihet att planera och strukturera din arbetsdag, samtidigt som du ingår i ett team där samarbete och stöd från kollegor, arbetsledning och enhetschef är en självklarhet. Vi arbetar tillsammans för att hålla en hög kvalitet med fokus på rättssäkerhet, barns rätt till delaktighet och ett professionellt bemötande.Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, i enlighet med gällande bestämmelser.
Vi önskar att du har minst tre års erfarenhet av socialt arbete eller annat relevant arbete som bedöms likvärdigt.
Du har förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du har även en god initiativförmåga.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Övrigt
Hos oss arbetar du 39 timmar per vecka - en satsning på balans och arbetsglädje.
Vad innebär faktiskt en timme mindre i veckan: "Det motsvarar sammanlagt över 6 extra lediga arbetsdagar per år - utan att du behöver ta semester."
