Socialsekreterare barn och unga
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Karlskrona Visa alla socialsekreterarjobb i Karlskrona
2026-07-08
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Är du en engagerad och lösningsorienterad person som vill bidra till att göra skillnad i människors liv? Brinner du för att stötta barn och unga och vill arbeta med ett uppdrag som verkligen gör avtryck?
Nu söker vi engagerade socialsekreterare till vår avdelning Gemensam myndighet barn och unga. Här blir du en del av ett kompetent och omtänksamt team med åtta socialsekreterare som stöttar varandra i vardagen.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas, samarbeta och arbeta brett inom socialtjänstens uppdrag.
I rollen som socialsekreterare arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du kommer bland annat att:
• Genomföra förhandsbedömningar och utredningar enligt SoL, LVU och LBSB
• Ge stöd och professionell vägledning till barn, unga och deras familjer
• Samverka både internt och externt med fokus på att skapa goda och hållbara samarbeten för individens bästaKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du uppfylla följande krav:
• Socionomexamen eller annan akademisk utbildning i enlighet med Socialstyrelsens krav
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete som socialsekreterare med både barn och familj samt vuxna
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst
Vem är du?
Du är en nyfiken och lösningsorienterad person med ett skarpt öga för förbättringar. Du trivs i en dynamisk och föränderlig arbetsmiljö där du får använda både din struktur och flexibilitet för att skapa tydlighet, även när tempot är högt.
Du är en lagspelare som uppskattar samarbete och bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat. Du har god kommunikativ förmåga, lyssnar aktivt och bygger förtroendefulla relationer, både internt och externt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det här tar du med dig in i rollen. vi tror att du känner igen dig i flera av följande!
Vi ser gärna att du:
• Du ser lösningar där andra ser problem och kan omsätta idéer i praktiken
• Du har ett genuint engagemang för människors behov och situation
• Du tar initiativ och driver saker framåt, även utan tydliga ramar
• Du har lätt för att skapa kontakt och bygga relationer
• Du trivs i samarbete och bidrar till gemensamma resultat
• Du kommunicerar tydligt och respektfullt, även i svåra samtall
• Du är flexibel och kan anpassa ditt arbetssätt efter situation
• Du kan prioritera och fatta beslut även i pressade lägen
• Du är trygg och professionell i mötet med människor i kris
I rollen möter du människor i utsatta livssituationer, vilket ibland kan vara känslomässigt krävande. Arbetsbelastningen varierar över tid, men du arbetar i en organisation där vi värnar om en god arbetsmiljö.
I vissa situationer där beslut inte tas emot väl kan risk för hot och våld förekomma. Vi arbetar med tydliga rutiner och ett förebyggande arbetssätt för att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag.
Som nyanställd ingår du i ett introduktionsprogram och tilldelas en fadder. Gruppen har extern handledning och tillgång till stöd från chef och verksamhetssamordnare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-21 .
Arbetstid: Schema. Schema. Vardagar, dagtid enligt flextidsavtal. Övertid och kvällsarbete kan förekomma när verksamheten kräver det.
För anställning i denna tjänst krävs att du kan uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ylva Prahl Ylva.Prahl@karlskrona.se +46766209174 Jobbnummer
9997026