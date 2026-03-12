Socialsekreterare
Herrljunga kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Herrljunga Visa alla socialsekreterarjobb i Herrljunga
2026-03-12
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Herrljunga kommun, Socialförvaltningen i Herrljunga
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Vår enhet Barn och unga består av ett engagerat team med bred och kompletterande kompetens. Här arbetar utredande socialsekreterare, socialsekreterare för placerade barn, familjehemssekreterare, mottagningsfunktion, 1:e socialsekreterare samt enhetschef alla med ett gemensamt fokus på att skapa trygghet och goda förutsättningar för barn och unga.
Nu söker vi en ny kollega som vill vara en del av vår verksamhet och ta huvudansvar för att utreda och följa upp insatser. I rollen får du möjlighet att bidra till kvalitativa och rättssäkra bedömningarsamtidigt som du blir en del av ett team som värderar samarbete, engagemang och professionellt bemötande.
Beroende på din erfarenhet och kompetens kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella. Vi värdesätter mångsidighet och ser gärna att du bidrar till utvecklingen av vårt arbete med barn och familjer.
På vår enhet arbetar vi sedan flera år tillbaka med BBiC, som är ett väl förankrat arbetssätt.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med en god sammanhållning där vi bryr oss om varandra och har ett tillåtande och öppet arbetsklimat. Handledning och kontinuerlig fortbildning ser vi som en självklarhet. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att utveckla- och driva enheten framåt. Välkommen till en arbetsplats där vi gör skillnad!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomutbildning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av myndighetsutövning från socialtjänsten och dokumenterat goda kunskaper i handläggning, dokumentation och svensk socialrätt.
• Goda kunskaper om relevant lagstiftning
• Van att arbeta med BBIC.
• Erfarenhet av samverkan med både interna och externa aktörer
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är vidare ett krav.
• B- Körkort
För att trivas i rollen som socialsekreterare på barn och unga ser vi att du har erfarenhet av- och trivs med att möta människor i olika typer av livssituationer. Du har en god samarbetsförmåga och en vana av att samverka med andra aktörer i ditt dagliga arbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urvalsarbetet kommer att ske löpande och rekrytering kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vid anställning kommer registerutdrag att inhämtas.
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Herrljunga kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312291". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Herrljunga kommun
(org.nr 212000-1520) Arbetsplats
Herrljunga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Pethra Adamsson pethra.adamsson@herrljunga.se 0513-173 73 Jobbnummer
9794755