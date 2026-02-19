Socialsekreterare
2026-02-19
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Är du en engagerad och nyfiken socionom som är intresserad av att arbeta tillsammans med oss inom individ och familjeomsorgen i Höör. Som anställd hos oss erbjuds du en anpassad introduktion efter dina individuella behov, intern och extern handledning och flexibel arbetstid.
Vi arbetar för att ha en bra stämning på arbetsplatsen, nära ledarskap, stöttande kollegor, goda skratt och utmaningar. Kommunens storlek möjliggör ett nära samarbete och korta beslutsvägar.
I vuxengruppen, där denna tjänst ingår, arbetar vi med myndighetsutövning inom skadligt bruk/beroende och våld i nära relation, behandling inom skadligt bruk/beroende och ekonomiskt bistånd.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Ansvar, respekt, tillit och bemötande utgör sedan länge vår värdegrund och KASAM-begreppet är centralt i vårt arbete.
Tjänsten är en del i en utökning av Vuxenenheten och du kommer att ingå i ett team runt medborgaren, samtidigt som du arbetar självständigt utifrån dina uppdrag.
Tjänsten är en 50 % tillsvidaretjänst, helt ny och under uppstart och vi ser fram emot att ta del av din kunskap och erfarenhet för att fortsätta arbetet med att utforma denna tjänst och möta de behov som finns inom boende för medborgare med ett skadligt bruk/beroende och/eller våld i nära relation.
Tjänsten är till största del en utförartjänst, vilket innebär att du arbetar operativt med insatser utifrån beslut, genomförandeplaner och uppdrag från handläggande funktion.
I rollen ingår att stötta och arbeta motiverande med medborgare i deras individuella behov utifrån boendesituationen relaterad till skadligt bruk/beroende och/eller våld i nära relation. Arbetsuppgifter kan tex vara tillsyn hos medborgaren enligt avtal med hyresvärd, stöd i ett tillfälligt boende utifrån ett skyddsperspektiv och/eller att stödja medborgaren i kontakt med till exempel sjukvård, Arbetsförmedling och Försäkringskassa.
Vidare är det viktigt att kartlägga och observera de behov som finns i medborgarens hemmiljö för att återkoppla till handläggande socialsekreterare om ytterligare stöd eventuellt behövs.
I tjänsten ingår även kvalificerat socialt arbete, samverkan och praktiskt stöd i att förebygga vräkningar och stärka individens möjlighet till ett stabilt och långsiktigt boende. Tjänsten kommer att innehålla viss del av administrativt arbete i form av att upprätta och följa upp rutiner gällande boendefrågan.
Du arbetar relationsskapande, du är strukturerad och arbetar stödjande med fokus på trygghet, återhämtning och självständighet.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till trygghet, förändring och nya möjligheter för människor i utsatta situationer. Du är en del i ett engagerat team med regelbunden handledning och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller utbildning som arbetsgivaren ser som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med våld i nära relation och/eller skadligt bruk/beroende.
Arbetet ställer krav på tydlighet, professionella gränser och förmåga att hantera komplexa livssituationer med respekt och empati.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande, van vid att skapa relationer, ser utmaningen i att hantera akuta situationer och att du är självständig men samarbetsorienterad.
Vidare är du nyfiken, lösningsorienterad och gillar att arbeta praktiskt och varierande med målgruppen.
Har du utbildning och erfarenhet av MI så ser vi det som meriterande. Vi arbetar med familjerådslag och det är därför en fördel om du har kunskap om, eller är intresserad av, familjerådslag.
B-körkort krävs. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Låter det intressant? Då tycker vi att du ska höra av dig till oss så vi kan träffas och prata mer om hur vi skulle kunna arbeta tillsammans. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
