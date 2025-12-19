Socialsekreterare
2025-12-19
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Individ och familjeomsorgen, IFO, återfinns inom förvaltningen Lärande och Arbete.
Ett av förvaltningens viktigaste uppdrag är att fortsätta skapa positiva effekter av vår samverkan för de vi är till för och att ge förutsättningar till ett tryggt och självständigt liv.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar i huvudsak med ansökningar och anmälningar som rör barn, familjer och vuxna. I IFO:s uppdrag ingår även att utföra och följa upp insatser enligt SoL, LVU och LVM.
Individ och familjeomsorgen har nu en ledig tillsvidaretjänst som socialsekreterare med inriktning skadligt bruk och beroende, våld och bostadssocialt kontrakt.Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Hos oss får du möjlighet att jobba med ambitiösa och kompetenta medarbetare, där vi har ett tydligt fokus på de vi är till för. Vi arbetar med delaktighet och kvalitet på ett respektfullt sätt både inom och utom enheten och gentemot våra klienter.
IFO har en Vuxengrupp, en Barngrupp och en gemensam Öppenvård som hanterar familjebehandling och beroendebehandling. Inom Öppenvården ryms också öppet föräldrastöd och ungdomskurator.
Vuxengruppen består av tre medarbetare och har en ärendehandledare kopplad till gruppen som stöttar och handleder i vardagen. Som ny socialsekreterare får man också en kollega som mentor under den första tiden.Dina arbetsuppgifter
Vuxengruppen hanterar myndighetsutövning avseende skadligt bruk och beroende, våld och bostadssocialt kontrakt.
Vi söker dig som vill arbeta med människor i svåra livssituationer och som har kunskap och erfarenhet av de ärendetyper som tjänsten är inriktad på.
I arbetsuppgifterna ingår intern samverkan inom förvaltningen samt extern samverkan med exempelvis Regionen. Du kommer att träffa personer från 18 års ålder där det även kan ingå att ha kontakt med anhöriga.
Du beslutar om och följer upp insatser för att möta de behov den enskilde har, utifrån respektive målgrupp.Kvalifikationer
Du är socionom, och har gärna erfarenhet av arbete med Vuxengruppens område. Du har goda kunskaper i gällande lagstiftning.
Du ska även ha god vana av att dokumentera och uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är viktigt i arbetet att du är strukturerad och flexibel. Du är lösningsfokuserad och har en god samarbetsförmåga inom och utom den egna verksamheten. Vi prioriterar att tillsammans värna om vår arbetsglädje, och stöttar varandra i arbetet. Det är vad vi tror gör skillnaden för ett hållbart arbetsklimat. Känner du att du passar in i detta sammanhang är du välkommen med din ansökan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B körkort är ett krav.Anställningsvillkor
Vänta inte med att skicka in din ansökan, rekrytering kan komma att ske under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
