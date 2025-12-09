Socialsekreterare
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vi på Individ- och familjeförvaltningen är engagerade i att stödja barn, unga, vuxna och familjer genom socialt arbete inom socialtjänstens olika områden. Med fokus på hög kvalitet och individanpassade insatser strävar vi alltid efter att hjälpa människor att leva sina liv av egen kraft.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
På Individ- och familjeförvaltningen söker vi nu en socialsekreterare som brinner för att bidra till ett tryggare och mer hållbart samhälle. Hos oss får du ett självständigt och varierande arbete där du möter människor, identifierar deras styrkor och bidrar till att skapa bättre förutsättningar för vuxna i utsatta livssituationer.
Vårt mål är att genom stort fokus på hög kvalitet och individanpassade insatser alltid sträva efter att hjälpa människor att leva sina liv med egen kraft. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för både individen och samhället? Då är du den vi söker!
Som socialsekreterare hos oss arbetar du både självständigt och i team. På förvaltningens vuxenutredning är dina arbetsuppgifter bland annat:
* Ansvar och planering för självständiga ärenden med utredning och bedömning enligt SoL och LVM inom områdena missbruk, boende och psykisk ohälsa.
* Motivationsarbete och uppsökande verksamhet.
* Uppföljning av pågående insatser samt regelbunden dokumentation.
* Samverkan med interna kollegor och externa aktörer såsom vuxenpsykiatrin, primärvården, kriminalvården och behandlingshem.
* Beslutsfattande utifrån aktuell lagstiftning
Vårt erbjudande
Du kommer att trivas hos oss om du vill få möjligheten att arbeta i en engagerad och inspirerande arbetsmiljö som värdesätter samarbete och utveckling med fokus på att bygga starka och hållbara lösningar tillsammans med de vi stöttar. Vi erbjuder en arbetsplats med nära arbetsledning och god sammanhållning, där du kan utvecklas genom kontinuerlig kompetensutveckling och extern handledning. Du får ett självständigt och meningsfullt arbete med stor variation, samtidigt som du får mycket stöd i din yrkesroll.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett stort engagemang för socialt arbete med vuxna. Vi ser att du är drivande och ser möjligheter istället för begränsade. Du har en förmåga att kunna behålla lugnet även i stressade situationer. Du kan arbeta självständigt och i team, hantera flera uppgifter samtidigt och har förmågan att ställa om vid förändringar. Vi söker dig som har ett öppet och positivt förhållningssätt och en stor empatisk förmåga.
För att trivas i rollen tror vi att du har god kännedom om hur samhället fungerar och är bekväm med att lotsa, informera och ge rådgivning till de du möter. Du visar intresse och förståelse för andra och är med och skapar en laganda genom att lyssna, rådfråga och stötta dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du är rätt person för vårt team.
Formella kompetenser
* Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som kan bedömas likvärdig.
* Kunskaper inom lagstiftningen SoL, LVM samt FL, samt utredningsvana inom området.
* Erfarenhet av arbete med vuxna personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa.
* Regelbunden dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter vilket ställer krav på att du behärskar svenska språket i tal och skrift samt har goda datorkunskaper.
* B-körkort, och att du kör bil.
Det är meriterande med kunskaper inom de metoder som enheten använder sig av, såsom ASI och MI, samt Signs of Safety. Det är även meriterande att ha erfarenhet av myndighetsutövning och av socialt arbete med målgruppen vuxna.
Vi kan komma att tillämpa provanställning för tjänsten.
Intervjuer kommer hållas löpande under ansökningstiden så vänta inte med att söka!
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: landskrona.se/jobbailandskronastad
Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293356". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Verksamhetsområde Vuxen Kontakt
Enhetschef
Jessica Bergström Tiitus jessica.bergstromtiitus@landskrona.se 0418-47 36 53 Jobbnummer
