Socialsekreterare - Enhet försörjningsstöd
2025-12-15
Vill du arbeta med att stötta personer som får ekonomiskt bistånd på vägen mot egen försörjning - i en roll där både struktur, analys och självständiga beslut är centrala? Som socialsekreterare inom försörjningsstöd ansvarar du för utredningar och bedömningar enligt gällande lagstiftning, samtidigt som du arbetar tillsammans med individen för att hitta vägar framåt. Här blir du en del av ett team som värdesätter både noggrannhet och utveckling.
DIN ROLL
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med att utreda och bedöma människors rätt till ekonomiskt bistånd. Du utreder varje ärende utifrån gällande lagstiftning, gör strukturerade bedömningar och fattar självständiga beslut med full delegation.
Men uppdraget sträcker sig längre än så. Tillsammans med den enskilde utforskar du vägar för att stärka den enskildes resurser. I rollen blir du en viktig länk mellan klienten och andra aktörer - som Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, sjukvården, Försäkringskassan och andra samhällsverksamheter.
Även om du har ett självständigt ansvar för dina egna ärenden står du aldrig ensam. Du ingår i ett team som arbetar nära varandra med regelbundna teamträffar, handledning och ärendedragningar, där ni gemensamt stöttar och utvecklar arbetet. Dessutom finns två enhetschefer nära till hands och ger ett tillgängligt och närvarande ledarskap.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du har socionomexamen och goda kunskaper om socialtjänstlagen (SoL), något som behövs för att göra trygga och rättssäkra bedömningar. Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten - gärna kopplat till ekonomiskt bistånd - är meriterande. Det är även erfarenhet av att arbeta med personer som har skadligt bruk, beroende eller neuropsykiatriska diagnoser.
Arbetet innebär täta kontakter med aktörer inom stat, kommun och region, och därför behöver du trivas med att samarbeta över organisatoriska gränser. Din samarbetsorienterade sida gör att du bidrar till ett gott klimat i teamet, tar gemensamt ansvar och hittar vägar framåt som håller hög kvalitet i både arbetet och stödet till individen. Du samarbetar nära med individen i processen mot egen försörjning och bemöter alltid människor med respekt och utifrån deras förutsättningar.
Du är strukturerad och kan planera ditt arbete väl och hålla ordning även när tempot ökar. Du har också en analytisk förmåga som gör att du snabbt kan sätta dig in i komplex information, se samband och göra väl avvägda bedömningar. Samtidigt är du trygg i dig själv och står stadigt även när situationer är utmanande. I rollen ingår att fatta beslut som påverkar människors vardag - ibland även när besluten inte är lätta eller helt bekväma. I sådana lägen kan du både vara tydlig och professionell, samtidigt som du behåller lyhördheten, lugnet och omtanken i bemötandet.
Du är van att arbeta i digitala miljöer och har god förmåga att hantera flera digitala system samtidigt. Du har även en mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska, med förmåga att formulera rättssäkra beslut och anpassa din kommunikation efter mottagarens förutsättningar.
B-körkort krävs, då resor inom kommunen förekommer i samband med uppföljning och planering.
DIN NYA ARBETSPLATS
På Individ- och familjeomsorgen arbetar vi för att människor ska få en bättre livssituation. Vi ger stöd, skydd och vägledning - alltid med respekt för individens ansvar och integritet. Här möter du kollegor som med mod, omtanke och samarbete gör verklig skillnad för både barn, unga och vuxna i Skellefteå.
Som socialsekreterare inom enheten för försörjningsstöd blir du en del av ett engagerat team med 32 medarbetare som arbetar antingen med utredning eller verkställighet. I nuläget är det inte fastställt vilken inriktning just den här tjänsten kommer att knytas till, men oavsett vilket får du en roll där ditt arbete gör konkret skillnad i människors vardag.
Din arbetsplats finns i den aktivitetsbaserade delen av Stadshuset i Skellefteå och för tjänsten tillämpas årsarbetstid.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen. Preliminärt beräknas urval ske vecka 3 och intervjuer vecka 4.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på.
Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
