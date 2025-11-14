Socialsekretarare sökes!
2025-11-14
Försörjningsenheten söker nu engagerade och drivna socialsekreterare. Har du utbildning inom socialt arbete och socialrätt samt erfarenhet och kunskap inom ekonomiskt bistånd? Då är det just dig vi söker!
Arbetslivsförvaltningen organiserar samhällsviktiga verksamheter inom socialtjänst och arbetsmarknad och arbetar målinriktat mot att så många boråsare som möjligt ska uppnå och närma sig egen och rätt försörjning. Förvaltningen har ca 240 medarbetare och ansvarar för samt finansierar ca 350 arbetsmarknadspolitiska anställningar.
På Försörjningsenheten trivs och arbetar socialsekreterare som tror på människors egna förmågor och som sätter individen i fokus. Vår filosofi är att förändring sker i mötet med människan. Under snart ett decennium har vi utvecklat en unik arbetsmetod där personliga möten med klienterna blivit en avgörande del av vår framgång. Vi arbetar relationsbyggande och utformar utifrån vår profession systematiskt stöd och uppföljning för att den enskilde ska nå sina mål.
En annan framgångsfaktor i vårt koncept är väl upparbetade rutiner där vi byggt en tydlig struktur och riktlinjer för vårt arbete. Inom vårt yrke sker idag många förändringar - inte minst mot bakgrund av den digitala utvecklingen där vi nyligen startat upp vår nya digitala plattform för digitala ansökningar om ekonomiskt bistånd.
Vi är ett stort och härligt gäng om drygt 45 medarbetare med tre enhetschefer. Vi arbetar i ljusa och trivsamma lokaler i centrala Borås och alla socialsekreterare har eget kontor.
Dina arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag är att arbeta med att utreda ansökningar om ekonomiskt bistånd och förändringsarbete mot egen försörjning.
Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns. I ditt arbete kan du komma att samarbeta både med kollegor i staden och externa samarbetspartners som till exempel regionen, försäkringskassa och arbetsförmedling.
Kvalifikationer
Du är utbildad socionom eller har annan utbildning som arbetsgivare bedömer som likvärdig. Du har en bred omvärldsbild och god kommunikationsförmåga, med siktet inställt på att skapa goda relationer. För dig är det viktigt att agera professionellt och du känner ett stort engagemang för ditt arbete. Du ska ha förmågan att strukturera ditt arbete. För uppdraget krävs att du kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Kunskap i fler språk än svenska är meriterande.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som ny hos oss får du tid att växa in i rollen. Du får en mentor och utbildning samt handledning i de metoder som vi använder oss av. Vi har kontinuerlig metodhandledning, regelbundna ärendegenomgångar och du ges möjlighet till reflektion och även extern processhandledning. Det finns även möjlighet att jobba och fördjupa dig i specifika områden efter eget intresse. Inom ramen för ditt uppdrag erbjuds du den kompetensutveckling, stöd och inspiration som du behöver för att utvecklas inom ditt arbetsområde.
Vi värnar om balans mellan arbete och fritid och erbjuder därför möjligheten till flexibel arbetstid och hemarbete. Vi anser att en god balans mellan arbete och fritid är avgörande för att trivas på jobbet och vara produktiv. Vi är en arbetsplats där din åsikt har en stor betydelse.
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda anställningsvillkor tar du som anställd i Borås stad del av samtliga förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens badanläggningar samt möjlighet till semesterväxling. Läs mer om Borås Stads personalförmåner.
Verkar detta vara ett intressant jobb? Välkommen med din ansökan och tveka inte att höra av dig om du har frågor. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande, vänta inte med din ansökan!
Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
