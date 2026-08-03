Dentsmile söker en Tandhygienist till Sundsvall
Dentsmile I Sverige AB / Tandsköterskejobb / Sundsvall Visa alla tandsköterskejobb i Sundsvall
2026-08-03
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Är du en engagerad tandhygienist med glimten i ögat och ett brinnande intresse för tandvård? Vill du arbeta i en klinik där både utveckling och arbetsmiljö prioriteras högt? Dentsmile i Sundsvall söker nu två nya tandhygienister som vill bli en del av vårt professionella och sammansvetsade team!Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som tandhygienist hos Dentsmile arbetar du med undersökningar, förebyggande vård och behandlingar av våra patienter. Du har ett öga för detaljer och ett starkt fokus på kvalitet och resultat i ditt arbete. Rollen är självständig men präglas av nära samarbete med våra tandläkare och övrig klinikpersonal.
Du får också möjlighet att utvecklas inom parodontologi genom samarbete med våra erfarna tandläkare med nischkompetens inom området.
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist
Har ett stort engagemang och brinner för tandvård
Har mycket god servicekänsla och ett professionellt patientbemötande
Ser detaljer och värderar resultat i ditt arbete
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Bidrar med energi, samarbete och en positiv inställning
Vi erbjuder:
En klinik med fokus på utveckling och god arbetsmiljö
En modern och välutrustad klinik i centrala Stockholm
Möjlighet till kompetensutveckling och intern fortbildning
Ett sammansvetsat, professionellt och varmt team
Konkurrenskraftiga villkor och friskvårdsbidrag
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Start så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Vi arbetar löpande med urval.
Vid frågor, kontakta Mathilda Berg, People and Culture Manager mathilda.berg@dentsmile.seOm företaget
Vi bryr oss om hela människan – inte bara bettet
Hos Dentsmile jobbar man i en modern arbetsmiljö med den senaste tekniken och ett engagerat team bestående av tandläkare, hygienister, tandsköterskor och adminhjältar sida vid sida. Vi är proffsiga, ja. Men också nyfikna, omtänksamma och ganska bra på att skratta mitt i allt det seriösa.
Dentsmile är en växande tandvårdskedja med fokus på kvalitet, patientnöjdhet och kontinuerlig utveckling. Vi är en klinik som värdesätter utveckling, god stämning och trygghet i vardagen – hos oss är det viktigt att du trivs och känner dig delaktig.
Välkommen till Dentsmile Sundsvall – där leenden skapas varje dag! 😁 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7958892-2128116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentsmile i Sverige AB
(org.nr 556840-4676), https://jobb.dentsmile.se
Universitetsallén 32 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Dentsmile Jobbnummer
10019852