Socialpedagog till Närvaroteamet
Mölndals kommun / Socialsekreterarjobb / Mölndal Visa alla socialsekreterarjobb i Mölndal
2026-07-14
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Vi söker ett föräldravikariat för läsåret 2026-2027.
Som socialpedagog i Mölndals närvaroteam är du en viktig länk mellan eleven och skolan. Tillsammans med dina kollegor i Närvaroteamet, barn- och elevhälsa, personal på skolan och föräldrarna jobbar ni för att skapa förutsättningar för eleven att må bra och få förutsättningar att återupprätta undervisning och skolgång. Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande och du kommer få vara delaktig i att utveckla samarbetet och din roll.
Du kommer bland annat att:
• Skapa relation med barnet/eleven och förstå problematiken på ett djupare plan utifrån dennes livssituation och svårigheter/styrkor.
• Vara en brygga till skolan och möjliggöra en successiv återgång till skolan.
• Lyssna in och motivera.
• Ge stöd till elev/förälder/lärare i sociala frågor och på så sätt möjliggöra en återgång till skolan.
• Planera och genomföra sociala aktiviteter.
• Utvärdera projektets framsteg och rapportera resultaten till projektets styrgrupp och respektive nämnd.
• Samverka med andra aktörer såsom kulturskola, aktivitetsgrupp, UPH, BUP och andra förvaltningar, allt för att hjälpa eleverna att närma sig en skolgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen såsom socialpedagog, socionom, beteendevetare eller annan utbildning som bedöms som likvärdig. Erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning med barn och unga, från skola eller socialt förändringsarbete är meriterande.
Du är en trygg och uthållig lagspelare som bidrar till ett gott samarbetsklimat och tar ett delat ansvar för ert gemensamma uppdrag. Du har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar individer. För att lyckas i rollen behöver du ha ett självledarskap. Du vågar pröva, ta initiativ och du är inte rädd för att göra misstag utan ser det som en chans att utvecklas. Du behöver vara flexibel och öppen för förändringar, då arbetet innefattar nya utmaningar och explorativa arbetssätt.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336506". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
431 82 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Liselott Svedjeland Ödlund liselott.svedjeland-odlund@molndal.se Jobbnummer
10002589