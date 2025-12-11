Socialpedagog på Dalsjöskolan 7-9
Dalsjöskolan är en skola där personal och elever trivs och arbetar för goda studieresultat. Dalsjöskolan är en 4-9 skola med 630 elever och cirka 100 personal. Vi har tre paralleller på mellanstadiet och sex på högstadiet. Skolan är en arbetsplats med positiv atmosfär och vi arbetar tillsammans utifrån aktuell forskning. Hos oss får du stora möjligheter att utvecklas i din roll.
Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som består av specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och kurator som arbetar förebyggande med ett nära samarbete till medarbetarna.
På Dalsjöskolan finns även en kommungemensam särskild undervisningsgrupp för årskurs 4-9.
Som socialpedagog är du en viktig del av skolans psykosociala insats och arbetar nära skolkurator för att stärka det psykosociala perspektivet i skolans verksamhet. Genom att se eleven i sitt hela sociala sammanhang bidrar du både till elevernas mående och till att de når sina kunskapsmål.
I rollen ingår bland annat att:
• Delta i sociala utredningar och göra sociala bedömningar.
• Samverka med skolpersonal för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling.
• Ha kontakt och samverka med elevers familjer vid behov.
• Hålla stödjande samtal med elever, både individuellt och i grupp.
• Samarbeta med myndigheter och andra externa instanser.
• Tillföra psykosocial kompetens som stöd i det pedagogiska arbetet.
• Bidra i arbetet med att utveckla och stärka skolans lärmiljö.
• Tillföra kunskap om elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling till övrig personal.
• Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
• Ge vägledning till vårdnadshavare och lotsa dem vidare till externa aktörer vid behov.
• Vara en aktiv del av skolans trygghetsteam.
• Delta i analyser och uppföljningar kring enskilda elever.
• Ge stöd till elever på både individ- och gruppnivå.
• Samverka med externa aktörer för att skapa ett sammanhållet stöd kring eleverna.
Övrig information
Du som söker har i första hand socialpedagogisk högskoleutbildning, men med relevant yrkeserfarenhet är även eftergymnasial socialpedagogisk utbildning eller socialpedagogisk utbildning via folkhögskola godtagbart alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker dig som har god förmåga att bygga professionella relationer och skapa trygghet. Som person är du lyhörd, kommunikativ och har stark en samarbetsförmåga. Du är duktig på att analysera elevers behov ur ett helhetsperspektiv samtidigt som har ett lösningsfokuserat och strukturerat arbetssätt.
