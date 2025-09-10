Socialpedagog
2025-09-10
Smedjebackens kommun ligger naturskönt vid starten av Strömsholms kanal och erbjuder en unik kombination av landsbygdens lugn och närhet till både storstad och naturupplevelser. Här finns goda möjligheter för dig som vill arbeta och bo i en inspirerande och växande miljö, där samhällsutveckling och hållbarhet är i fokus. Med en stark gemenskap, ett rikt kulturutbud och vacker natur erbjuder Smedjebacken både en trivsam arbetsplats och en plats att växa och trivas på. Välkommen att bli en del av oss!
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Våra styrkor är prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Som medarbetare hos oss blir du en viktig samhällsbyggare, någon som gör skillnad. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är ledord. Smedjebacken erbjuder bra boende och våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, samanhållning och levande traditioner i hela kommunen.
Elevhälsan
Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I elevhälsans uppdrag ingår att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I Smedjebackens kommun är
elevhälsan centralt organiserad och respektive skola har tillgång till skolpsykolog, skolkurator,
specialpedagog, skolsköterska samt skolläkare, specialpedagogerna är anställda på skolorna och har
respektive rektor som chef.
I Smedjebackens kommun satsar vi nu på att stötta elever i årskurs 7-9 med
utmaningar kring problematisk frånvaro och anpassad studiegång. Tjänsten är en tillsvidare anställning med start inom ramen för ett treårigt ESF-projekt. Vi söker därför dig, en engagerade
Arbetet sker i team tillsammans med en kollega, övriga medarbetare i elevhälsan och skolans personal. Ditt uppdrag blir bland annat att:
Arbetet sker i team tillsammans med en kollega, övriga medarbetare i elevhälsan och skolans personal. Ditt uppdrag blir bland annat att:
• Vara ett socialt och pedagogiskt stöd för elever med närvaroutmaningar
• Ha motiverande och stödjande samtal för att skapa goda förutsättningar för skolnärvaro, lärande och utveckling
• Fungera som länk mellan hem och skola, och bidra till ett inkluderande och positivt skolklimat
• Samarbeta med lärare, skolledare och andra professioner för att anpassa insatser efter varje elevs behovKvalifikationer
Krav för tjänsten
• Utbildning till socionom eller socialpedagog
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med ungdomar och en förståelse för skolans uppdrag.
• Vana av att möta elever med NPF eller psykisk ohälsa.
• Erfarenhet av att samverka med vårdnadshavare i komplexa situationer.
• Tidigare arbete i tvärprofessionella team eller projektform.
• Dokumenterat god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och arbeta lösningsfokuserat. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är empatisk, trygg i dig själv och brinner för att hjälpa elever att övervinna hinder i skolan. Du är flexibel, kan ta egna initiativ och uppskattar att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har en stark kommunikativ förmåga i tal och skrift. Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Utdrag ur belastningsregistret krävs enligt gällande lagstiftning
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På smedjebacken.se kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
Läs mer på smedjebacken.se om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta Webcruiter support. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Carin Malmberg, Verksamhetschef/STP-psykolog, 0240-660 233, carin.malmberg@smedjebacken.se
Per Eisen, Verksamhetsutvecklare/bitr. skolchef, 0240660109, per.eisen@smedjebacken.se
Arbetsplats
Vasagatan 17
777 30 Smedjebacken Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smedjebackens kommun
(org.nr 212000-2205), http://www.smedjebacken.se Kontakt
Verksamhetschef/STP-psykolog
Carin Malmberg carin.malmberg@smedjebacken.se 0240-660 233 Jobbnummer
