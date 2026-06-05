Lärare årskurs 7-9, svenska och annat ämne på Fristadskolan
Borås kommun / Grundskollärarjobb / Borås Visa alla grundskollärarjobb i Borås
2026-06-05
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Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Om verksamheten
Fristadskolan är en högstadieskola, årskurs 7 till 9, som ligger i centrala Fristad, 13 kilometer norr om Borås. Skolan har knappt 400 elever. Våra elever kommer dels från Fristad centralort, och dels från mindre orter runt Fristad. Personalen är organiserade i fyra arbetslag som samverkar i strävan att varje elev skall ges bästa möjlighet att lyckas. Skolan utvecklas ständigt och präglas av ett trevligt klimat där lärare samarbetar och där det sker erfarenhetsutbyten inom och mellan ämnen. Trygghet och trivsel är en självklarhet för både elev som personal.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning i ditt eller dina ämnen. På Fristadskolan arbetar alla lärare i arbetslag som tillsammans har ansvar för fyra klasser. Skolan är uppdelad utifrån arbetslagen så eleverna har en trygg miljö genom att skolan blir som fyra små skolor i en stor skola. Vi ser gärna att du är intresserad av att samarbeta och arbeta för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och ett annat ämne för årskurs 7-9. Du har höga och positiva förväntningar på alla elever. Ditt förhållningssätt är motiverande och du arbetar med stort elevinflytande för att ge eleverna olika möjligheter att utvecklas. För att lyckas i rollen ser vi även att du har en god samarbetsförmåga och att du skapar trygghet, ordning och struktur i klassrummet.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:201". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Anna Wikman anna.wikman@boras.se 033-358646 Jobbnummer
9949890