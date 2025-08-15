Socialpedagog
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Tallbohovskolan är en skola för 350 elever, årskurs F-6, inom organisationen finns även anpassad grundskola, årskurs 1-6 samt kommunal resursskola F-6. Skolan är mångkulturell och många familjer är två- eller flerspråkiga.
Du ska och måste samarbeta med kollegor, och med ett respektfullt förhållningssätt bidra till konstruktiva lösningar på uppkomna utmaningar.
Du ska och måste stötta elevens deltagande i skolarbetet och på fritids genom att kommunicera på det sätt som eleven behöver, och på så sätt göra dagen meningsfull och begriplig för eleven. Det kan vara genom att exempelvis tecken som stöd och bildstöd, och använder tydligt visuellt stöd för att hjälpa eleven att få struktur och tillräcklig förberedelse. Detta behövs hela dagen för vissa elever.
Du ska och måste stötta elever med omsorg, det kan innebära att hjälpa till vid toalettbesök, matsituationer, av- och påklädnad med mera, beroende på vad eleven behöver hjälp med och behöver träna på. Vårt mål är alltid att göra eleven så självständig som möjligt.
Du behöver vara medveten om att elever behöver din guidning i både skolarbete och i sociala relationer, och det är ditt uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla deras förmågor under hela dagen. Därför måste du vara lyhörd och närvarande, och beredd att tänka om ifall det som planerades inte kan genomföras. Du måste också hela tiden kommunicera med dina kollegor, så att verksamheten fungerar under dagen. Du ingår i ett arbetslag där du ska och måste samverka med dina kollegor i hela verksamheten.
Samverkarens/socialpedagogens uppdrag under skoltid är att stötta eleverna utifrån ovanstående beskrivning samt i skolarbetet utifrån lärarens instruktioner och att på fritids ansvara för verksamheten.
Samtlig personal ansvarar för att hålla kontakt och bemöta vårdnadshavare.
Arbete som samverkare/socialpedagog kommer att förekomma i både ordinarie grundskoleverksamhet och i anpassad grundskola.
Du är utbildad socialpedagog och kan visa det genom utbildningsbevis. DU MÅSTE BIFOGA UTBILDNINGSBEVIS I DIN ANSÖKAN!
Du talar, skriver och förstår flytande svenska.
Du har erfarenhet av att arbeta som socialpedagog.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
