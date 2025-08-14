Socialpedagog
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Placering: Bromölla kommun med arbete på Humleskolan.
Humleskolan är en högstadieskola med ca: 300 elever. Vi skapar tillsammans en positiv lärmiljö som ger utrymme för kreativitet, nytänkande och glädje. Vi arbetar med hälsa och välmående och behöver fler medarbetare till vårat härliga team! Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Rollen som Socialpedagog är en viktig del av vårt gemensamma elevvårdande arbete och bland arbetsuppgifter finns b.l.a. att tillsammans med lärarna stödja elevernas lärande, komplettera ämneslärarna med din speciella kompetens, erbjuda strategier och verktyg och handledning för att öka elevernas förutsättningar att nå målen. Det är viktigt att bygga trygga relationer för våra elever och vårdnadshavare.
Socialpedagogen bidrar till att främja elevernas utveckling och du skapar en trygg och lärorik miljö för eleverna, tillsammans i ett team där lärande och utveckling står i centrum. Du arbetar med skolans värdegrund och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. God samarbetsförmåga, tålamod och ett lösningsfokus med eleven i centrum präglar arbetet. Vi utgår ifrån att elever gör rätt om de kan och arbetar lågaffektivt. Samverkan sker med andra yrkesgrupper, vårdnadshavare och myndigheter är också viktiga delar i uppdraget. I ditt uppdrag ingår att arbete i särskild undervisningsgrupp, stödja enskilda elever med särskilda behov samt att bemanna skolans elevcafé som är en mycket viktig mötesplatsKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog. Engagerad och intresserad av att möta och motivera ungdomar. Du kan arbeta självständigt och har god förmåga att planera ditt arbete. Du är flexibel, har god förmåga till samarbete och bra på att skapa förtroendefulla relationer både med elever och personal. Välkommen med din ansökan.
Löpande urval, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Biträdande Rektor
Sofie Bajramaj sofie.bajramaj@bromolla.se 0456-822582 Jobbnummer
