Socialassistent till Utredningsenheten barn
2026-02-17
Utredningsenhet barn har en enhetschef, två administratörer, 25 socialsekreterare, varav tre speciallisthandläggare och fyra 1:e socialsekreterare. Enheten arbetar med målgruppen barn i åldern 0-12 år och deras familjer. Enhetens uppdrag består av att utreda barns behov av skydd och/eller stöd enligt SoL och LVU samt göra förhandsbedömningar i redan pågående ärenden. Uppdraget består också av att följa upp beslutade insatser. Utredningsenheten är indelad i fyra team som leds av 1:e socialsekreterare. I teamen har vi fördjupade diskussioner, kännedom om varandras ärenden samt en nära arbetsledning vilket ökar rättssäkerheten i handläggningen.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av en hjälpsam och engagerad arbetsgrupp? Där du har en viktig roll och medverkar till ett bra liv för våra barn och familjer? Bra, då kan det vara dig vi söker som socialassistent till Utredningsenhet barn.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Avlasta socialsekreterarna i vanligt förekommande arbetsuppgifter på enheten. Detta kan vara att bistå socialsekreterare vid utredningar och uppföljningar av insatser.
* Socialassistenten förväntas också vara ett administrativt stöd till hela enheten tex. genom att dokumentera vid olika möten (SIP, nätverksmöten, hembesök, barnsamtal).
* I arbetsuppgifterna ingår även att gå igenom och sortera akter, skicka ut kallelser, boka möten, kommunicera beslutsunderlag, hantera avtal med kontaktpersoner och kontaktfamiljer samt med stöd av socialsekreterare följa upp dessa och övriga insatser.
* Vi tänker även att socialassistenten i dialog med socialsekreterare samordnar och närvarar vid umgängen samt deltar vid observationer i hemmet och följer med socialsekreterare vid uppföljning av placering vilken även kan vara på annan ort
I samband med rekryteringsprocessens slutskede kommer du som slutkandidat att ombes komplettera din ansökan med ett utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.Kvalifikationer
Vi ser att du har någon form av eftergymnasial utbildning i socialt arbete. Vi ser att den utbildning du läst skall ha relevans för arbetet, tex. inriktning inom sociologi, pedagogik, samhällskunskap, beteendevetenskap och/eller barn och familj. Då resor förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav.
Tidigare arbetslivserfarenhet från arbete inom social eller pedagogisk verksamhet eller från liknande arbete (administrativt eller assisterande arbete) är som utgångspunkt ett krav. Vi ser även att du behöver ha god datorvana.
Har du dessutom tidigare erfarenhet från arbete inom socialtjänsten betraktar vi det som starkt meriterande.
För att lyckas i rollen:
* Har du förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
* I ditt möte med andra inger du förtroende, skapar tilltro och tillit.
* Du har en förmåga att sprida lugn och stabilitet.
* Du har en god kommunikativ förmåga där du anpassar ditt språk till olika situationer och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
* Då tjänsten kommer vara behovs- och situationsstyrd förväntas du vara flexibel där du snabbt kan anpassa dig till ändrade omständigheter.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
* Generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår.
* Ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader.
* Flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
