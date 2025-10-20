Socialadministratör sökes - IFO Barn och unga
2025-10-20
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hemsjukvård, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsboenden. IFO (individ- och familjeomsorg) ansvarar för följande verksamheter; stöd till barn, ungdomar och deras familjer, stöd till vuxna, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser och mottagande av nyanlända.
Vi söker nu medarbetare till vår IFO-verksamhet inom området barn och unga. Här kommer du vara en del av ett engagerat team som fortsätter utveckla Ulricehamns socialtjänst. Nytänkande och kreativitet belönas. Vi har god samverkan mellan enheterna inom IFO och vi jobbar ihop. I verksamheten utgår vi från ett systemiskt förhållningssätt och har gjort det i över 10 år. Det innebär bland annat ett mer medmänskligt sätt att behandla såväl medarbetare som brukare. Vi arbetar för att möta våra medborgares behov på hemmaplan eller i så nära anslutning till hemmet som möjligt. Vi investerar i medarbetarna, genom utbildning och bra bemanning. Det har resulterat i att vi har flera erfarna medarbetare som valt att jobba länge inom organisationen. Det finns goda möjligheter till mentorskap och god introduktion. Som ny hos oss kommer du bli väl omhändertagen.
Hos oss är klienten i fokus, även i praktiken. Vi erbjuder dig ett spännande och ansvarsfullt arbete med möjlighet att utvecklas. Här finns nära chefsstöd, trevliga kolleger och ett gott socialt klimat där alla hjälps åt. Hos oss är alla viktiga och förväntas bidra till utveckling av verksamheten. Löpande kompetensutveckling är en självklarhet, både för att säkra kvaliteten i verksamheten och för att du ska få möjlighet att växa i din yrkesroll. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån.
Som socialadministratör blir du en viktig kugge i IFO:s arbete med barn och unga. Du stöttar våra socialsekreterare i handläggningen av barn och unga och är delaktig i att utreda anmälningar och ansökningar, samt följa upp insatser enligt SoL och LVU. Målgruppen är barn och unga i åldrarna 0-21år. I ditt uppdrag arbetar du nära våra socialsekreterare och du hjälper till med bedömningar och överväganden där handläggningen sker med utgångspunkt i systemteoretiska grundantaganden. Du kommer även självständigt utföra enklare myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen. Samverkan sker kontinuerligt med skola, BVC, polis med flera. Vår handläggning utgår från BBIC i verksamhetssystemet Treserva. Vi har ett stort fokus på barnens delaktighet i vården och jobbar ständigt med att lyfta barnens röst.
Vi söker dig som har högskoleutbildning med social inriktning, eller folkhögskoleutbildning med inriktning som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och om du har kunskap kring systemteori. I arbetet är det viktigt att du kan formulera dig väl i tal och skrift.
Som person är du empatisk, serviceinriktad och stresstålig med god social kompetens och ett respektfullt bemötande. Du kan anpassa dig till ändrade omständigheter, är bra i samarbete med andra och har förmåga att arbeta självständigt. Du är strukturerad, noggrann, flexibel och lösningsfokuserad. Du visar ett gott omdöme och god människosyn med ett respektfullt bemötande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. God datorvana och B-körkort är krav för tjänsten.
Vi ser mångfald bland våra anställda som en framgångsfaktor och ser gärna sökande med olika bakgrund.
