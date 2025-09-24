Social Pedagogue
About this vacancy
Internationella Engelska Skolan (IES) har gjort en stor skillnad för våra elever i nästan 30 år. Vi är övertygade om att det är tack vare vår tydliga etos med engagerad personal och närvarande skolledare som våra skolor har lyckats. En miljö där alla arbetar mot gemensamma mål och där eleverna står i centrum för allt vi gör - alla elever är dina elever.
IES Liljeholmen är en F-9-skola med cirka 1 200 elever och 130 anställda. Vi är en tvåspråkig skola som följer den svenska läroplanen. Skolan ligger i Midsommarkransen.
Vi söker en ny medarbetare till vårt elevhälsoteam i rollen som student care coordinator / socialpedagog. Tjänsten är en heltidsanställning med start i januari 2026. Du kommer att arbeta nära de tre andra student care coordinators /socialpedagoger samt det övriga elevhälsoteamet. Förutom de allmänna ansvarsområdena nedan, har var och en av våra student care coordinator / socialpedagog ett eget ansvarsområde som de driver.
Student care coordinator / socialpedagog ansvarar för årskurs 4 detta läsår.
Arbetsbeskrivning för elevkoordinator:
• Bemöta förfrågningar om hjälp i klassrummen
• Fungera som mentor för 16 elever
• Planera och genomföra aktiviteter för årskurserna som främjar deras sociala utveckling
• Arbeta tillsammans med arbetslagledare, elevhälsoteam och biträdande rektorer i elevärenden.
• Närvara i klassrummen när det finns behov av stöd
• Arbeta individuellt med elever som behöver extra stöd
• Bygga relationer med alla elever i respektive årskurs för att underlätta framtida samtal
• Kontakta/träffa föräldrar i elevärenden
• Vara synlig i korridorerna under de mest hektiska tiderna på dagen
• Vara en aktiv del av elevhälsoteamet, till exempel genom att delta i möten och bidra till det förebyggande arbetet
Tjänsten är en visstidsanställning på ett år med möjlighet till förlängning.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndighetenand from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
