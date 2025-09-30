Snöskottare
MSJ Mark & Underhåll AB / Renhållningsjobb / Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Inför vintersäsongen söker vi nu pålitliga och engagerade snöröjare som kan hjälpa oss hålla gångbanor och portar fria från snö och is.
Arbetet sker främst under tidiga morgnar kvällar och nätter - ofta med kort varsel beroende på väderleksförhållanden. Arbetsområdet är Blackeberg så vi ser gärna att du har lokalkännedom och nära till arbetet.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Snöröjning manuellt med skyffel.
Halkbekämpning med sand.Kvalifikationer
Körkort B
Erfarenhet av snöröjning är ett plus.
Flexibel och punktlig du kan bli inringd med kort varsel.
God fysik och beredskap att arbeta i kalla och tuffa väderleksförhållanden
VI ERBJUDER
Ett varierande arbete där du får vara ute mycket.
Arbetskläder och arbetsskor.
Bra villkor enligt avtal.
ANSÖKAN
Låter det här som något för dig? Skicka ansökan med CV och personligt brev till: jonas@msj-mark-underhall.se
För frågor om tjänsten maila: jonas@msj-mark-underhall.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: jonas@msj-mark-underhall.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snöröjare 25". Arbetsgivare MSJ Mark & Underhåll AB
(org.nr 559235-2412), https://msj-mark-underhall.se/
168 43 BROMMA Jobbnummer
9534187