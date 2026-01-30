Snickare till Värmland
2026-01-30
, Sunne
, Torsby
, Hällefors
, Malung-Sälen
Som snickare hos oss på ExpanderaMera får du möjlighet att arbeta på olika uppdrag ute hos våra kunder.
För jobba hos oss är det inte ett krav att du har yrkesbevis (det är dock meriterande) men vill vi att du har minst 5 års yrkeserfarenhet. Du kan kommunicera på svenska eller engelska och är driven, samarbetsvillig och flexibel.
Arbetsuppgifter är varierande, du har erfarenhet med att arbeta med stomme, tak, innerväggar.
Vid frågor, vänligen kontakta kontoret på 08-530 343 78.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Glöm inte att bifoga referenser i din ansökan. Det går även bra att mejla till jobb@expanderamera.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: jobb@expanderamera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB
(org.nr 556547-9630)
683 93 RÅDA Arbetsplats
ExpanderaMera Byggbemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9713350