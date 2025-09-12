Snickare som värdesätter ordning och reda
QI Construction AB / Snickarjobb / Danderyd
2025-09-12
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Självgående snickare
I rollen som snickare arbetar du med byggnadssnickerier, främst med renoveringar av större och mindre dignitet samt tillbyggnader. En bredd av olika snickeriarbeten omfattas. Du kommer att få jobba med att sätta skivor, lister, dörrar, innertak, och kök samt att bygga innerväggar, lägga golv och undergolv.
Din kompetens
Du behöver ha en relevant snickarutbildning, antingen en yrkesutbildning, eller att du lärt dig hantverket själv. Vi har inga krav på yrkesbevis.
För att klara av jobbet behöver du ha goda kunskaper om ditt yrke. Kan du mura och putsa är det ett stort plus.
Du värdesätter ordning och reda på din arbetsplats och är snabb på att hjälpa dina kollegor.
För att lyckas behöver du vara service- och kvalitetsorienterad, samt noggrann.
Du tycker om att arbeta i en verksamhet med högt i tak och stundtals högt tempo.
Språket är en viktig del i dialogen med dina kollegor och du talar antingen svenska eller engelska.
Du har körkort B men behöver inte ha egen bil.
Din personlighet
Vi söker en snickare till våra projekt hemma hos privatpersoner. Ordning och reda är viktigt då det påverkar kundernas helhetsupplevelse under arbetets gång.
Som person gillar du att jobba i det lite mindre företaget med snabba beslutsvägar och mycket eget ansvar. Du är bra på att kommunicera, lyhörd, proaktiv och flexibel i umgänget med andra yrkesgrupper, främst elektriker, rörmokare och målare.
Lön och förmåner
Fast lön
5 veckor semester
ATK, allmän tidskortning och helglön
Servicebil
Friskvårdsbidrag
Vi avser att tillsätta tjänsten under oktober/november månad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qi Construction AB
(org.nr 556521-7352), http://www.qicon.se
Enebybergsvägen, 16 (visa karta
)
182 36 DANDERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
QI Construction AB Kontakt
Fredrik Fhanér fredrik.fhaner@qicon.se 0707549727 Jobbnummer
9505661