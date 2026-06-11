Snickare sökes till byggföretag
Hansför AB / Snickarjobb / Huddinge Visa alla snickarjobb i Huddinge
2026-06-11
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Vi är ett byggföretag som arbetar med totalrenovering av hus och söker nu en erfaren snickare till vårt team.
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och har minst 5 års erfarenhet inom snickeri och bygg. Du ska kunna planera och utföra arbeten självständigt, men även fungera bra i samarbete med andra hantverkarna på arbetsplatsen.
Arbetet består främst av renovering, ombyggnation och totalrenovering av villor och hus. Det kan exempelvis handla om att bygga väggar, tak, golvläggning, montering av kök, bygga altan, mm.
Vi söker dig som:
• Har minst 5 års erfarenhet som snickare
• Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
• Är noggrann, pålitlig och lösningsorienterad
• Har god förståelse för byggprocesser och renoveringsarbete
• Har körkort, gärna egen bil
• Talar svenska, spanska eller polska
Vi erbjuder:
Varierande arbetsuppgifter inom renovering och bygg
Ett självständigt arbete med ansvar
Möjlighet till långsiktig anställning
Trevliga kollegor och arbetsplats
Skicka din ansökan med CV och kort beskrivning av din erfarenhet. Vi går igenom ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: info@hansfor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hansför AB
(org.nr 556889-0411) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Naylet Silva info@hansfor.se 0760399639 Jobbnummer
9959918