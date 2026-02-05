Snickare Sökes I Sthlm
Söderorts Golv & Entreprenad AB / Snickarjobb / Tyresö
2026-02-05
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
Söderorts Golv & Entreprenad AB i Tyresö
Vi söker självgående snickare/träarbetare till vårt team i Stockholm, Söderorts Golv & Entreprenad AB. .
Är du en lösningsorienterad och noggrann snickare med känsla för detaljer? Trivs du med att ta eget ansvar och gillar ett varierat arbetsklimat? Då kan du vara den vi söker.
Vi arbetar huvudsakligen med hyresgästanpassningar inom Stockholmsregionen, och söker nu skicklig och engagerad snickare/träarbetare som vill bli en del av vårt team.
Om rollen
Som snickare hos oss får du arbeta med omväxlande projekt där din yrkesskicklighet verkligen kommer till sin rätt. Du behöver kunna planera och utföra arbetet självständigt, men samtidigt vara en lagspelare. Vissa projekt kan innebära pressade tidsscheman, så vi ser gärna att du är stresstålig och kan växla upp när det behövs.
Vi söker dig som:
* Har yrkeserfarenhet som snickare/träarbetare
* Är självgående, strukturerad och tar ansvar för ditt arbete
* Har ett problemlösande förhållningssätt och ett öga för detaljer
* Kommunicerar väl och fungerar bra i samarbete med andra
* Är flexibel och kan hantera ett högre tempo vid behov
Meriterande:
* B-körkort är ett stort plus, men inget krav
Vi erbjuder:
* En varierad arbetsmiljö med stor frihet under ansvar
* Ett tryggt och sammansvetsat arbetslag
* Möjlighet till utveckling inom företaget
* Arbete främst inom Stockholmsområdet
Skicka DM eller mail till:Stefan@soderortsgolv.se Jimmy@soderortsgolv.se
Mvh,
Stefan Saukkila Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Detta är ett heltidsjobb.
Söderorts Golv & Entreprenad AB
(org.nr 559282-3214) Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Projektledare
Stefan Saukkila Stefan@soderortsgolv.se 076-309 74 23 Jobbnummer
9726314