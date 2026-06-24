Snickare sökes
P4 Bygg och Entreprenad AB / Snickarjobb / Järfälla Visa alla snickarjobb i Järfälla
2026-06-24
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Vi söker en erfaren och självgående snickare för arbete inom renovering och ombyggnation. Tjänsten innebär ett varierat arbete där du kommer att arbeta både med snickeri och måleri, och vi ser därför att du har god erfarenhet inom båda områdena.
Arbetet omfattar främst renovering av fastigheter samt renovering och konvertering av lokaler. Du förväntas kunna arbeta självständigt, ta ansvar för dina arbetsuppgifter och driva arbetet framåt med ett gott resultat. Arbetet ställer krav på noggrannhet, yrkesstolthet och förmåga att planera och genomföra uppdrag på egen hand.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av liknande arbete och som är trygg i din yrkesroll. Har du B-körkort är det meriterande.
Vi erbjuder ett varierande arbete med stort eget ansvar i en verksamhet där kvalitet och pålitlighet är viktiga delar i det dagliga arbetet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: infomail.p4@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare P4 Bygg och Entreprenad AB
(org.nr 559583-6239) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Andrejas Palurovic infomail.p4@gmail.com Jobbnummer
9976798