Snickare Sökes
Badkoncept i Sverige AB / Snickarjobb / Karlstad Visa alla snickarjobb i Karlstad
2025-10-01
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Badkoncept i Sverige AB i Karlstad
VI SÖKER SNICKARE !!Publiceringsdatum2025-10-01Beskrivning av verksamheten
Du får arbeta med varierande arbetsuppgifter i en bred och ansvarsfylld tjänst där du driver dina egna projekt.
Egen servicebil där du utgår från hemmet.
Låter det som något för dig? Då kan tjänsten som Snickare hos oss på Badkoncept AB vara rätt för just dig!
Badkoncept är sedan 2005, ett växande företag med expertis inom helhetslösningar för badrum och har egen butik med utställning. Hos oss hittar du alla hantverkare under samma tak!
Vi är totalt 9 anställda med butik och entreprenad och letar nu efter vår tionde kollega till entreprenaden.
Bland våra kunder finns sedan många år tillbaka, fastighetsbolag, stora och mindre företag, samt många privatpersoner som insett värdet av riktigt bra badrum.
Tidigare erfarenhet av badrum är meriterande även kunna utföra enklare målningsarbeten.
Välkommen till ett skönt gäng i ett företag med mycket spännande framtidsutsikter.
beskrivning av dig själv till: jobb@badkoncept.se
Tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så vänta inte!
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobb@badkoncept.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Badkoncept i Sverige AB
(org.nr 556714-4331)
Blockgatan 29 (visa karta
)
653 41 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9536346