Snickare sökes
Add-Up Bemanning AB / Snickarjobb / Jönköping
2025-08-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vi söker nu efter en snickare till våran kund i Jönköping.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av bygg eller som är praktiskt lagd och som är villig att lära.
Har god fysik och gillar ett aktivt arbete.
Kan arbeta borta under veckorna.
Har B-körkort.
För att lyckas i denna rollen behöver du vara noggrann, ansvarstagande, lösningsorienterad och som gillar anta nya utmaningar. Givetvis lägger vi också stort fokus kring våra 10 beteenden.
punktlig, positiv, förberedd, ansträngning, arbetsmoral, kroppsspråk, energi, passion, coaching, det lilla extra
Krav: utbildning eller dokumenterade erfarenheter.
Yrkesbevis är meriterande.
Arbetet är heltid och är förlagt under dagtid.
Inledningsvis inhyrning, som sedan är tänkt att övergår till en anställning hos kundföretaget.
Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Frågor besvaras av Johan Henriksson på tel.nr: 070-571 06 42 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Add-Up Bemanning AB
(org.nr 559086-7973), http://example.com Arbetsplats
Addup bemanning Kontakt
Johan johan.henriksson@addup.se Jobbnummer
9464609