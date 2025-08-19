Snickare sökes

Add-Up Bemanning AB / Snickarjobb / Jönköping
2025-08-19


Visa alla snickarjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Add-Up Bemanning AB i Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Nässjö eller i hela Sverige

Vi söker nu efter en snickare till våran kund i Jönköping.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av bygg eller som är praktiskt lagd och som är villig att lära.
Har god fysik och gillar ett aktivt arbete.
Kan arbeta borta under veckorna.
Har B-körkort.

För att lyckas i denna rollen behöver du vara noggrann, ansvarstagande, lösningsorienterad och som gillar anta nya utmaningar. Givetvis lägger vi också stort fokus kring våra 10 beteenden.
punktlig, positiv, förberedd, ansträngning, arbetsmoral, kroppsspråk, energi, passion, coaching, det lilla extra
Krav: utbildning eller dokumenterade erfarenheter.
Yrkesbevis är meriterande.
Arbetet är heltid och är förlagt under dagtid.
Inledningsvis inhyrning, som sedan är tänkt att övergår till en anställning hos kundföretaget.

Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Frågor besvaras av Johan Henriksson på tel.nr: 070-571 06 42

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Add-Up Bemanning AB (org.nr 559086-7973), http://example.com

Arbetsplats
Addup bemanning

Kontakt
Johan
johan.henriksson@addup.se

Jobbnummer
9464609

Prenumerera på jobb från Add-Up Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Add-Up Bemanning AB: