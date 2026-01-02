Snickare på Mörkö
Bordsjö Skogar AB / Snickarjobb / Södertälje Visa alla snickarjobb i Södertälje
2026-01-02
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bordsjö Skogar AB i Södertälje
, Aneby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Bordsjö har som långsiktigt mål att erbjuda fler bostäder för uthyrning på Mörkö. Vi har stark tro på att efterfrågan för lantliga boenden i närheten av Stockholm kommer att öka. Det senaste året har vår organisation vuxit genom flera lyckade rekryteringar. För att säkerställa att vi når vårt mål fortsätter vi att expandera och söker ytterligare snickare till teamet.
Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå av större renoveringsprojekt samt nybyggnation av småhus. Som snickare deltar man i planering och projektering av projekt, vidare bidrar man till att säkerställa genomförande enligt plan. I tjänsten ingår tillfälliga insatser i företagets övriga verksamhetsområden.Kvalifikationer
Vi söker en person med stort engagemang och ett genuint intresse för att utveckla och förvalta vårt unika hyresbestånd. Vi utgår från att du har både teoretisk utbildning och grundlig erfarenhet av snickeriarbete och byggnadsunderhåll. Du besitter en nyfikenhet för att utvecklas inom ditt område men även att få insikt i företagets övriga affärsområden. Som person är du flexibel och värdesätter den laganda som finns inom en mindre produktionsenhet.
Om Bordsjö:
Bordsjö är ett bolag i tillväxt inom fastighetsutveckling och de agrara näringarna. Det senaste decenniet har omsättningen mer än fördubblats vilket vi hoppas kunna upprepa även det kommande decenniet. Med utgångspunkt i de unika natur- och kulturmiljöer vi förvaltar är målet att utveckla företaget inom verksamhetsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fastigheter och genom denna utveckling bidra till en verkligt livskraftig, levande och vital landsbygd.
För ansökan, vänligen maila CV och personligt brev till Camilla Stockhaus (camilla@horningsholm.se
) senast den 31 januari 2026. Märk mailet med Snickare. För frågor rörande tjänsten vänligen maila eller ring arbetsledare Samuel Stark (010-102 57 23).
Övriga krav:
Körkort klass B
Tjänstgöringsgrad:
100 %
Ersättning:
Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsplats:
Driftsplats Hörningsholm, Mörkö
Vid behov kan bostad hyras av företaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: camilla@horningsholm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bordsjö Skogar AB
(org.nr 556009-8526), https://www.bordsjo.se
Mörkö Hörningsholm (visa karta
)
153 93 HÖLÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hörningsholms Godsförvaltning Jobbnummer
9667902