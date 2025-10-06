Snickare och montör i Östergötland!
2025-10-06
Ta chansen att arbeta som trähussnickare/montör där du får möjligheten att arbeta med spännande projekt i Åtvidaberg och Östergötland.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Som trähussnickare/montör kommer du att ansvara för montering och snickeriarbete hos vår kund i Åtvidaberg och dess omnejd. Arbetet inkluderar användning av verktyg och kan innebära kortare resor i tjänsten.
Om dig Vi söker dig som har en bakgrund inom trähussnickeri och montering. Du behöver ha god verktygskännedom och vara redo att börja arbeta omgående. B-körkort är ett krav då kortare resor i tjänsten förekommer. Anställningen sträcker sig över minst sex månader med möjlighet till förlängning. Du kommer att bli anställd via oss på Job&Talent och arbeta hos vår kund. Lön sätts enligt gällande kollektivavtal. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom snickeri och montering. Din förmåga att snabbt anpassa dig till olika arbetsmiljöer och verktyg är också värdefull, samt tidigare erfarenhet av arbete i projektform kan vara en tillgång.
Om oss Job&Talent är ett ledande bemanningsföretag som erbjuder skräddarsydda lösningar för både arbetsgivare och arbetstagare. Vi fokuserar på att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag, vilket skapar långsiktiga och framgångsrika samarbeten. Med starka värderingar och ett brett nätverk strävar vi efter att göra arbetslivet enklare och mer effektivt.
Ansökan och kontaktuppgifter
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta Account Manager Tolga Demir via e-post: tolga.demir@jobandtalent.com
