Snickare Ludvika
ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Snickarjobb / Ludvika Visa alla snickarjobb i Ludvika
2026-01-30
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Ludvika
, Fagersta
, Borlänge
, Hedemora
, Falun
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ExpanderaMeras nöjda medarbetarteam, med möjlighet till uppdrag i hela landet och där vår målsättning är att du ska bli tillsvidareanställd?
Uppdragen varierar både avseende kundföretagens storlek, produktionstyp och längd på projekt. Vi har långtgående samarbeten med en stor del av våra kunder, som ställer höga krav och är väl insatta i vårt arbetssätt där ni som anställda är den viktigaste resursen för ExpanderaMeras redan goda och väl etablerade varumärke.
Vi söker just nu efter flertal träarbetare till ett uppdrag i Ludvika !
Du ska ha minst 6 års erfarenhet, vara självgående och ha erfarenhet av olika typer av träarbete bl. a. gipsa, sätta reglar, tak, golv och inredningsarbete.
Det går även bra att skicka in din ansökan till jobb@expanderamera.se
Glöm inte att bifoga referenser i din ansökan.
Vid frågor är du välkommen att kontakta kontoret på 08-53034378
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB
(org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
771 30 LUDVIKA Arbetsplats
ExpanderaMera Jobbnummer
9713331