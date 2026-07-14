Snickare inom nyproduktion sökes
Prowork Göteborg AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-07-14
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings, interims och rekryteringslösningar inom samhällsbyggnad, fastighet, industri och teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt kompetens på rätt plats! Kunskap om branscherna vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har våra kontor i Stockholm , Göteborg och Malmö och har uppdrag över hela Sverige. Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Snickare inom nyproduktion sökes till Göteborg!
Vi på Prowork söker nu erfarna och självgående snickare inom nyproduktion till spännande uppdrag i Göteborg.
Vill du arbeta i ett stabilt och engagerat team där kvalitet, struktur och samarbete står i fokus? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Yrkesbevis eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet som snickare inom nyproduktion
Kan läsa ritningar och arbeta självständigt
Goda kunskaper i svenska
Meriterande:
Heta arbeten
Säkra lyft
Mobila arbetsplattformar
Liftkort
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Skicka in din ansökan redan idag – vi intervjuar löpande.
#Prwrk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
416 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Bemanning&Rekrytering Kontakt
Talent Acquistion Manager
Signe Järnö signe.jarno@prowork.se Jobbnummer
10002926