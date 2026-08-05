Snickare i Stockholm - SE HIT!
Designhus Uppsala AB / Snickarjobb / Nacka Visa alla snickarjobb i Nacka
2026-08-05
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Nu söker vi skickliga och erfarna snickare till vårt team i Stockholmsområdet.
Designhus Uppsala AB är ett familjeföretag grundat 2007 med en tydlig vision att bygga bostäder med hög kvalitet, genomtänkt design och känsla för detaljer. Vi arbetar med kundanpassade villor, parhus, radhus och fritidshus. Vi bygger alltid i lösvirke och med ett stort hantverksfokus.
Hos oss bygger vi inte bara hus, vi skapar hem med karaktär. Tidlösa, moderna och funktionella bostäder som verkligen gör skillnad i människors vardag.
De senaste åren har vi även tagit en stark position inom större exploateringsprojekt. Tillsammans med välkända exploatörer och arkitekter har vi utvecklat fantastiska bostadsområden.
Därför ska du välja Designhus:
Ett familjärt företag med korta beslutsvägar och stark lagkänsla
Frihet under ansvar
Varierande projekt som utvecklar dig i din yrkesroll
Möjlighet att arbeta med modern och innovativ byggnation
En arbetsplats där kvalitet och yrkesstolthet står i centrum
Vill du vara med och bygga framtidens bostäder tillsammans med oss?
Skicka in ditt CV och personliga brev till rekrytering@designhus.se
och ange "Snickare Stockholm" som rubrik.
Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: rekrytering@designhus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Designhus Uppsala AB
(org.nr 556744-3337), https://designhus.se/
132 37 SALTSJÖ-BOO Jobbnummer
10022464