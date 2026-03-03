Snickare
2026-03-03
Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Nu söker We Construction flera drivna snickare som är redo att ta en flexibel roll i ett entreprenöriellt och expansivt företag. Du kommer vara en del av ett drivet team som brinner för att skapa ett modernt byggbolag som utmanar branschen och skapar mervärden på nya sätt. Vi behöver nu utöka produktionsteamet i både Malmö och Örkelljunga och vill därför välkomna ytterligare snickare till oss.
Rollen ställer krav på ansvarstagande och yrkesstolthet, där du säkerställer att produktivitet, tid och kvalitet alla spelar lika stor roll. Vi söker dig som är erfaren i din roll som snickare, har gedigen erfarenhet av nyproduktion och/eller ROT och motiveras av att tillhöra ett lag som arbetar mot gemensamma mål. Du har förmågan att leda och motivera dina kollegor, samtidigt som du genom ett strukturerat arbetssätt säkerställer framgångsrika projekt.
Vad är unikt med oss?
We Constructions främsta fokus är samarbete. Vi arbetar nära våra kunder, leverantörer och underentreprenörer. Tillsammans blir vi starkare, och genom långsiktiga samarbeten och öppen dialog hjälper vi varandra att utvecklas och därmed också förbättra allas affärer. Vi är flexibla och transparenta men också robusta och stabila. Vi gör dessutom allt vi kan för att ha kul på jobbet, självklart inom ramen för den professionalitet som förväntas av våra kunder.Profil
Du har ett par års erfarenhet som snickare och har vana av att arbeta både självständigt och i lag. Du har yrkesbevis och körkort. För att lyckas i rollen tror vi att du har goda kunskaper om projektets genomförande och kan hantera samtliga projektfaser för att minimera kostnader och säkerställa kvalitet. Du kommunicerar väl på både svenska och engelska, både i tal och i skrift.
Med din kunskap, driv och erfarenhet är du en viktig del i det tighta team som utvecklar vårt sätt att bygga såväl projekt som relationer. I din roll kommer du ha ett nära samarbete med Platschef, Arbetsledare, övriga snickare samt underentreprenörer och leverantörer.Så ansöker du
Är du intresserad av rollen hos oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig!Om företaget
We Construction är ett värderingsstyrt byggbolag med målsättningen att utmana de etablerade aktörerna genom ett modernt och drivet synsätt med sikte på att bli en av de ledande aktörerna på den lokala marknaden. Bolaget genomför såväl nyproduktion av bostäder, kommersiella fastigheter och industri, som ombyggnation och hyresgästanpassningar.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671)
286 36 ÖRKELLJUNGA Arbetsplats
