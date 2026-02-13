Snickare
2026-02-13
Vi söker ett par snickare för nya och kommande projekt! Vi jobbar främst som underentreprenörer åt större byggbolag med utgångspunkt i Stockholm. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid.
Vi söker dig som är social och serviceinriktad. Du är en skicklig och erfaren snickare som arbetar bra i team samtidigt som du kan driva egna projekt som du själv ansvarar för. Du gillar att ha varierande uppdrag och strävar alltid efter hög kvalitet i ditt arbete. En stor fördel är om du kan läsa ritningar.
Jakobs Stege ByggnadsAB startades för cirka 5 år sedan. Idag är vi cirka 10 st anställda. Vi utför mestadels ROT-arbeten åt våra kunder.
Vi har kollektivavtal och som företag är vi medlemmar i Byggföretagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: info@jakobsstege.se
