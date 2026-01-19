Snickare
LBF Bygg AB / Snickarjobb / Sigtuna Visa alla snickarjobb i Sigtuna
2026-01-19
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LBF Bygg AB i Sigtuna
Vi söker en kreativ snickare - bygg framtiden med oss!
LBF Bygg AB arbetar med allt från större entreprenader till byggservice och ROT-projekt. Våra kunder finns inom kommuner, fastighetsbolag, affärscenter och statliga verksamheter - och vi är stolta över att leverera långsiktiga och hållbara lösningar varje gång.
Som snickare hos oss får du en varierad vardag. Ena dagen jobbar du med ett större bygge, nästa dag med finsnickeri eller byggservice i kundens närmiljö. Du gillar att jobba praktiskt, är noggrann och tycker om att se resultatet av ditt arbete.
Du kommer främst att arbeta med byggservice, ofta i miljöer som skolor, äldreboenden kontor eller flygplatser. Därför är det viktigt att du trivs med kundkontakt och är mån om att alltid göra ett gott intryck.
Vi söker dig som:
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har fokus på kvalitet, professionalism och nöjda kunder
Är kommunikativ, pålitlig och positiv
Har god fysik och gillar att arbeta i ett högt tempo
Gärna bor norr om Stockholm, där många av våra projekt finns
Vi erbjuder:
En trygg anställning
Variation i arbetet
Utvecklingsmöjligheter
Ett sammanhållet och glatt gäng
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga villkor
Hos LBF blir du en del av ett företag som värdesätter yrkesskicklighet, samarbete och stolthet i hantverket. Redo att bygga framtiden med oss? Skicka in din ansökan - vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
via e-post
E-post: jobb@lbf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LBF Bygg AB
(org.nr 556698-9546)
Arlandastad, Generatorgatan 21 C (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lbf Bygg AB Jobbnummer
9690440