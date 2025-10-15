Snickare
2025-10-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Petrov Entreprenad & Konsult AB är det lilla byggföretaget med personligt engagemang som växer tack vare dem goda relationerna vi har till våra kunder.
För oss står kunden alltid i fokus och vi arbetar effektivt och garanterar god kvalité på våra jobb och material som vi använder. Vi har lång erfarenhet av all slags bygg- och renoveringsarbeten men väljer att fokusera på det vi är bäst på. Petrov Entreprenad & Konsult AB erbjuder byggtjänster utvändigt och invändigt. Bolaget växer och vi söker nu en snickare.
Du är en snickare som är serviceinriktad, noggrann och strukturerad. Du är självgående, positiv, har social kompetens och kan hantera olika typer av människor. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga då vi jobbar i team.
Vi söker dig som arbetat som snickare i minst två år. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom snickeri.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: petarpetrov075@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Petrov Entreprenad & Konsult AB
(org.nr 559362-6111) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Petar Petrov petar@petroventreprenad.se 0700691871 Jobbnummer
9557991