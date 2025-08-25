Smhi Söker Junior Systemutvecklare
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2025-08-25
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu i Norrköping
, Uppsala
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och tydlig systemutvecklare som gillar att vara med från idé till färdig produkt? Vill du göra nytta "på riktigt", bidra till ett säkert samhälle och en hållbar framtid i ett förändrat klimat? Då ska du jobba på SMHI! Vi räddar världen, lite grann varje dag.
SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterade data, som vi sedan analyserar för att skapa underlag för beslutsfattare och medborgare. Vår vision är ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Vår verksamhet kräver intensiv och avancerad bearbetning samt visualisering av de enorma mängder data som samlas in varje dag. Detta utförs med tekniska system som utvecklas och förvaltas i olika team. Varje team ansvarar för specifika moment, såsom t. ex. insamling, bearbetning och visualisering av data, och kräver olika tekniska kunskaper. Teamen bemannas med systemutvecklare som har kompetens att bygga stabila system, tillsammans med vetenskapliga programmerare som har kunskaper inom klimat, oceanografi, hydrologi eller meteorologi. Vi har stort förtroende för att våra team själva vet vilka tekniker och metoder som är bäst för deras uppgifter. Detta innebär att alla i teamen, även du, har möjlighet att påverka alla aspekter av arbetsmiljön.
Varje utvecklingsteam har en teamcoach som håller i dialogen med beställare, och ser till att det finns en tydlig prioritering för teamet, samtidigt som hela teamet gemensamt ansvarar för att utveckla och förvalta system med god kvalitet. Förståelse för och förmåga att omsätta kravbild och behov till en teknisk lösning med en stabil och säker drift är en viktig och givande del av uppdraget. God kvalitet förutsätter ett nära samarbete, både inom och mellan utvecklingsteamen, men också med beställaren som ofta är expert inom meteorologi, hydrologi, oceanografi eller klimatologi.
På SMHI använder vi Linux för utveckling och produktion av våra system. Mycket av utvecklingen i frontend sker med hjälp av JavaScript (främst React), CSS och andra webbtekniker. För backend-utvecklingen används främst Java och Python, men även en mängd andra tekniker. Vid utformning av publika tjänster tar vi hänsyn till olika typer av tillgänglighetskrav för att nå så många medborgare som möjligt.
SMHI förstärker nu utvecklingsteamen med en junior systemutvecklare med intresse för både frontend och backend. Hos oss får du möjlighet att fokusera och fördjupa dig i dina färdigheter som utvecklare i den vetenskapliga kontext vi befinner oss i. Samtidigt som du får möjlighet att lära dig nya tekniker och får utrymme för omvärldsbevakning.
SMHI värnar om en god arbetsmiljö och bra balans mellan arbete och fritid, med goda anställningsvillkor och spännande arbetsuppgifter.Profil
Vi söker dig med, för SMHI, relevant eftergymnasial utbildning inom systemutveckling eller datavetenskap, alternativt med kompetens och erfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig.
Du identifierar dig i grunden som systemutvecklare och finner motivation i att skapa lösningar som ger nytta. Du vill omsätta kundkrav och idéer till smarta och kostnadseffektiva systemlösningar, där du förstår behov från beställare och slutanvändare. Vi förväntar oss också att du är nyfiken på den kontext SMHI befinner sig i och att du arbetar strukturerat för att, ensam eller i team, kunna identifiera och utföra arbete. Du har en personlig mognad och en väl utvecklad samarbetsförmåga som hela teamet får värde av i sina agila processer. Din tydlighet och sätt att kommunicera på gör att beställarna har lätt att förstå dina tankar och idéer. Du gillar att ta till dig och sprida kunskap om nya tekniker och ser användarvänlighet som en självklarhet.
Rollen kräver kunskaper i metoder, verktyg och teknik i relation till utveckling i frontend och/eller backend. Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta i Linux-miljö, och behärskar något av programmeringsspråken Python, C++, Java och JavaScript. Din erfarenhet kan antingen komma från studier, praktik eller arbetsliv. Oavsett om du är frontend-, backend- eller fullstackutvecklare bör du ha intresse och förmåga att utvecklas inom samtliga områden. Goda kunskaper i engelska och svenska i tal samt skrift är ett krav.
Dessutom är det meriterande, men inget krav, med kunskap eller erfarenhet av något eller några av följande områden:
• Erfarenhet av systemutveckling av stabila och komplexa system med höga driftkrav
• JavaScript, React
• Python, Node.js, Rust
• PostgresSQL och andra relationsdatabaser
• Webbkartor, GIS
• Samarbete med UX-designers och förståelse för att bra design är viktigt
• GIT
• Arbetslivserfarenhet eller praktik inom AI och datainsamling
Vi lägger stor vikt vid din potential att utvecklas och förmåga att stödja andra i teamet.
Välkommen med din ansökan redan idag, dock senast den 23:e september 2025.
Anställningsform: Tillsvidare
Placering: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.
SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu
(org.nr 202100-0696), http://www.smhi.se Arbetsplats
Smhi Jobbnummer
9474792