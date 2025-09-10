Smed och Underhållsmekaniker
2025-09-10
Är du en smed och underhållsmekaniker som också är en praktiskt lagd problemlösare? Vi söker en flexibel och positiv person som vill arbeta ute hos en av våra kunder i en bred och varierad roll.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
I rollen blir du en praktisk problemlösare och vardagshjälte på plats, en person som kan reparera, underhålla och arbeta proaktivt. Arbetsuppgifterna varierar från dag till dag och kan handla om att laga vagnar, svetsa enklare konstruktioner, bygga räcken eller ta hand om löpande underhåll. Är du en smed med erfarenhet av mekaniskt underhåll är det meriterande och något du kommer att ha nytta av i jobbet. Ingen dag är den andra lik och du får stor frihet att hitta praktiska lösningar på olika utmaningar.
Vi söker dig som
* Har minst 5 års erfarenhet av liknande arbete, gärna inom mekanik, underhåll eller verkstadsarbete
* Har erfarenhet av smedarbete (meriterande)
* Kan svetsa (ej krav på licens)
* Tycker om att meka, laga och hitta smarta lösningar
* Är positiv, flexibel och självgående
* Trivs med varierande arbetsuppgifter och gillar att arbeta i team (2-4 personer)
Vi erbjuder
Hos oss på Jernbro får du:
* Trygghet i en stabil arbetsgivare med kollektivavtal, försäkringar och pension
* Frihet under ansvar, vi litar på din erfarenhet och ger dig utrymme att arbeta självständigt
* Variation i vardagen med olika system och tekniska utmaningar
* Kompetensutveckling genom utbildningar, kurser och möjlighet att växa i rollen
* Starka kollegor, ett erfaret team som delar kunskap och stöttar varandra
* En säker arbetsmiljö med rätt verktyg, rutiner och skydd
Här får du en arbetsgivare som värderar din kompetens och ger dig möjlighet att utvecklas, samtidigt som du bidrar till att stärka svensk industri på ett hållbart sätt.Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan redan idag, vi arbetar med löpande urval.
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande leverantör inom industriellt underhåll och projekt och omsätter 2,7 miljarder. Varje dag, året om, hjälper vi industrin och ägare av samhällsinfrastruktur att producera säkrare, effektivare och mer hållbart. Med djup ingenjörs- och utförarkompetens inom underhåll och övriga teknikdiscipliner som mekanik, el, automation och energi bidrar vi till utveckling och effektivisering av kundernas verksamhet och därmed också till ökad konkurrenskraft. Vi finns lokalt och nära våra kunder på omkring 35 platser, där våra 1300 anställda har specifika kunskaper om deras olika processer och utmaningar. Bland våra många kunder finns små och medelstora lokala företag och stora internationella koncerner med verksamhet inom tillverkning, fordon, gruvor, järn, stål, livsmedel, läkemedel, energi, petrokemi, kemi, papper, massa, marin samt vatten och avlopp.
I Jernbro-koncernen ingår Jernbro Industrial Services AB, Svenska GMK AB, Veltec AS och Jernbro Industrial Services i Gällivare AB. Som en del av vårt arbete för en trygg arbetsplats kan bakgrundskontroller genomföras inför anställning.
Fast lön

Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Jernbro Industrial Services AB
