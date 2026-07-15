SME Facility Management System
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2026-07-15
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som SME för Facility Management System (FMS) ansvarar du för att Saabs globala fastighetssystem utvecklas, förvaltas och används på ett sätt som skapar långsiktigt värde. Du har ett helhetsansvar för att säkerställa att verksamhetens behov, prioriteringar och krav omsätts i lösningar genom nära samarbete mellan Property, IT, Security, Procurement och externa leverantörer.
Rollen kombinerar strategiskt, taktiskt och operativt ansvar. Inom förvaltningen arbetar du enligt PM3-modellen i rollen som Business Solution Manager (BSM). Under året blir du även en nyckelperson i den pågående migreringen av FMS till en molnlösning.
I rollen ingår att:
Driva utveckling och förvaltning av FMS tillsammans med Business Service Owner (BSO) utifrån verksamhetens behov.
Identifiera, samordna och prioritera globala behov, krav och förändringsinitiativ i nära samarbete med Property, IT, leverantörer och partners.
Vara länken mellan verksamheten och IT samt säkerställa att lösningar möter verksamhetens krav.
Ta fram och följa upp förvaltningsplan, roadmap och budget tillsammans med IT och leverantör.
Säkerställa att FMS är single source of truth för Saabs globala location- och masterdata samt utveckla relevanta integrationer.
Bidra till Property IT-teamets digitaliseringsarbete, inklusive AI och datadrivet beslutsstöd.
Driva frågor från behov till genomförande med fokus på säkerhet, kvalitet och långsiktighet.Publiceringsdatum2026-07-15Profil
Vi söker dig som är trygg i en senior roll och har erfarenhet av verksamhetskritiska system i komplexa organisationer. Du kan ha en bakgrund inom verksamhet eller IT, men har förmågan att förstå båda perspektiven och omsätta behov till hållbara lösningar.
Du har erfarenhet inom flera av följande områden:
IT Management, systemförvaltning, kravhantering, integrationer och test.
Facility Management, exempelvis drift och förvaltning av fastigheter och arbetsplatser.
Projektledning, gärna inom bygg- eller fastighetsprojekt.
Processutveckling och kontinuerligt förbättringsarbete.
Dokumentation samt framtagning av användarstöd, utbildningsmaterial och rutiner.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10003506