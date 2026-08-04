Innesäljare Verisure-Befintlig Kund
Verisure Sverige AB / Kundservicejobb / Linköping Visa alla kundservicejobb i Linköping
2026-08-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verisure Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med försäljning i en roll där du bygger vidare på befintliga kundrelationer? Trivs du med att prata i telefon och motiveras av att skapa värde för både kund och företag? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Om rollenSom säljare hos oss arbetar du med merförsäljning till våra befintliga kunder. Du kommer både att kontakta kunder proaktivt via telefon och ta emot inkommande samtal. Ditt fokus är att förstå kundernas behov och erbjuda relevanta produkter och tjänster som förbättrar deras upplevelse hos oss.
Arbetstider
Måndag–fredag kl. 08.00–17.00
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera kundkontakt med affärsdriv.
Vi tror att du:
Drivs av att arbeta mot mål och nå resultatMotiveras av försäljning och att påverka din egen lönHar förmågan att skapa förtroende och bygga relationerÄr lyhörd, engagerad och tydlig i din kommunikationTrivs i ett högt tempo och ser möjligheter i varje kunddialog
För att lyckas i rollen behöver du:
God datorvanaEtt genuint intresse för kundkontakt via telefon – gärna med säljfokus
Vad erbjuder vi?
Fast grundlön + konkurrenskraftig provision – du påverkar själv din inkomst Stora utvecklingsmöjligheter inom ett globalt bolag
Hos oss finns goda karriärmöjligheter och många av våra medarbetare har gjort starka interna resor. Du får chansen att utvecklas inom både försäljning och kundrelationer i en dynamisk miljö.
Om Verisure
Verisure är Europas ledande leverantör av professionellt övervakade larm – med över 6,3 miljoner kunder i 18 länder, och 38 års erfarenhet av innovation inom säkerhet.
I Linköping finns vårt huvudkontor och säkerhetscenter med larmcentral, kundservice och säljorganisation. Tillsammans arbetar vi varje dag för att skapa trygghet – på riktigt.
AnsökanUrval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tar inte emot ansökningar via mail med tanke på GDPR.
Välkommen med din ansökan ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "r2026060503". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verisure Sverige AB
(org.nr 556153-2176)
Linköping (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Kontakt
Recruiter
Anna Norman-Rondahl Anna Norman-Rondahl anna.norman-rondahl@verisure.se Jobbnummer
10022015