Är du redo för en ny utmaning? Exaltera söker säljare i Ödeshög
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Ödeshög Visa alla säljarjobb i Ödeshög
2026-08-04
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Vill du ha ett jobb där du får utvecklas varje dag, träffa nya människor och se resultatet av ditt eget engagemang? Hos Exaltera Marketing får du möjligheten att bygga erfarenhet, utmana dig själv och växa tillsammans med ett team som vill framåt.
Vi söker nu nya säljare med utgångspunkt i Ödeshög.
Ett jobb där du får chansen att växa
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom event, kampanjer och kunddialoger hjälper du människor att hitta lösningar som passar deras behov.
Det här är en roll för dig som gillar att möta nya människor, vill utvecklas inom försäljning och uppskattar en vardag med variation och tydliga mål.
Du får lära dig försäljning från grunden, utveckla din kommunikation och bygga ett starkare självförtroende genom praktisk erfarenhet. Med stöd från kollegor, utbildning och coachning får du rätt verktyg för att lyckas.
Du utgår från vårt kontor i Ödeshög och blir en del av ett team där vi motiverar varandra, delar framgångar och skapar en positiv arbetsmiljö tillsammans.
Det här får du hos oss
Garantilön kombinerad med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Kontinuerlig coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats med högt engagemang och stark gemenskap
Vi uppmärksammar när du lyckas
Vi tycker att prestation ska synas och uppskattas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra attraktiva priser
Vi söker dig som
Är social och gillar att skapa nya kontakter
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Trivs med att arbeta mot mål
Är driven och gillar att utmana dig själv
Vill vara en del av ett team där man hjälper varandra framåt
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi söker framför allt dig som har rätt inställning, energi och viljan att lära dig.
Ta nästa steg med oss
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, bygga värdefull erfarenhet och påverka din egen framtid?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Ödeshög. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
599 32 ÖDESHÖG Jobbnummer
10022016