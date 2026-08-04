Ny möjlighet i Boxholm - bli en del av Exaltera Marketing som säljare
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Boxholm Visa alla säljarjobb i Boxholm
2026-08-04
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Ny möjlighet i Boxholm – bli en del av Exaltera Marketing som säljare
Alla karriärer börjar med ett första steg. På Exaltera Marketing får du möjligheten att ta det steget i en miljö där du får utvecklas, lära dig nya saker och arbeta tillsammans med människor som vill se dig lyckas.
Vi söker nu nya säljare med utgångspunkt i Boxholm.
Ett jobb med människor, utveckling och möjligheter
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom event, kampanjer och möten med kunder skapar du relationer och hjälper människor att hitta lösningar som passar deras behov.
Hos oss får du en varierad vardag där du hela tiden utvecklas. Du bygger erfarenhet inom kommunikation och försäljning, stärker ditt självförtroende och lär dig färdigheter som du har nytta av långt framöver.
Du utgår från vårt kontor i Boxholm och blir en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra, delar kunskap och firar våra framgångar tillsammans.
Vi erbjuder dig
Garantilön kombinerad med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Kontinuerlig coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
En arbetsplats med stark gemenskap och positiv energi
Vi gillar att belöna engagemang
Vi tycker att det ska löna sig att göra sitt bästa. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra attraktiva priser
Vi tror att du
Tycker om att träffa nya människor
Är nyfiken och vill utvecklas
Har lätt för att skapa kontakt med andra
Motiveras av att nå mål
Vill vara en del av ett team där alla bidrar
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi söker framför allt dig som har rätt inställning, positiv energi och viljan att utvecklas.
Välkommen med din ansökan
Söker du ett jobb där du får chansen att växa, utvecklas och påverka din egen framtid?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Boxholm. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
573 76 YDRE Jobbnummer
10022011