Smarteyes söker framtida medarbetare
Synoptik Sweden Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-06-24
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Inte som alla andra. Tur det. Smarteyes har aldrig gått i någon annans fotspår. Sedan 2007 har vi gjort glasögon till mer än bara ett synhjälpmedel. Vi gör mode, attityd och personlighet. Och vår kultur? Den är minst lika tydlig.
Nu letar vi efter framtida medarbetare till våra butiker runt om i Sverige! Inte vilka medarbetare som helst, utan medarbetare som vill göra avtryck.
Du leder. Du säljer. Du lyfter andra. Du står inte vid sidan av – du driver tempot. Du får energi av affären, triggas av resultat och älskar när teamet presterar tillsammans.
Hos oss handlar ledarskap och försäljning inte om titlar.
Det handlar om att:
Få människor att växa
Skapa puls på golvet
Våga utmana. Både dig själv och andra
Det här är du
Du älskar försäljning och vet exakt hur ett riktigt bra kundmöte känns
Du är närvarande, rak och orädd. Du säger som det är och får saker att hända
Du nöjer dig inte med "bra". Du vill ha "fan vad bra"
Varför Smarteyes? För att vi inte gör "lagom". Du blir en del av EssilorLuxottica – vilket betyder möjligheter långt utanför butikens väggar. Vill du framåt? Bra. Det vill vi också.
Och samtidigt:
Vi är fortfarande vi.
Värderingsdrivna, jordnära och med hjärtat på rätt ställe.
Vi engagerar oss i samhället (hej Svenska Downföreningen 💗) och tror på riktigt att företag kan göra skillnad.
Kort sagt Hos oss får du:
Vara dig själv på riktigt
Sälja med energi och passion
Vara del av Team Rosa
Göra karriär om du vill, lokalt eller globalt
Redo att sticka ut? Bra. Det är exakt det vi letar efter.
Visa ditt intresse för våra framtida rollen nu. Vi väntar inte på "rätt tillfälle" utan söker löpande nya kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7961036-2067777". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synoptik Sweden Aktiebolag
(org.nr 556607-7904), https://synoptikgroupsweden.teamtailor.com
Torsnästorget 17 (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
Synoptik Sweden AB Jobbnummer
9976174