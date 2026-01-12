Slutbesiktningstekniker
2026-01-12
Om tjänsten
Nu söker Ikett efter en noggrann slutbesiktningstekniker inom fordon/maskin till kund i Eslöv!
Är du som person ansvarstagande och förstår vikten av dokumentation, säkerhet, kontroller och funktionalitet? Har du även tidigare vana som inom mekanik eller teknik inom fordonsbranschen? Då kan du vara personen vi söker!
I rollen som slutbesiktningstekniker kommer du att arbeta på sista stationen inom produktionen där du säkerställer och testar att alla funktioner på fordonet uppfyller de krav och standarder som gäller.
Arbetsuppgifter kan vara att:
• Systematiskt enligt checklista provköra och kontrollera samtliga funktioner på maskinen.
• Genomföra och dokumentera att alla föreskrivna mätningar ligger inom godkända värden.
• Kontrollera att alla säkerhetsfunktioner fungerar korrekt.
• Protokollföra utförda tester, mätningar och ev avvikelser.
• Rapportera fel och brister till ansvarig avdelning för åtgärd.
• Godkänna fordon för leverans efter att samtliga kontroller genomförts och godkänts.
• Föra kommunikation med ansvariga avdelningar för åtgärder av avvikelser och säkerställande av uppfyllda krav.
Arbetstid är dagtid - måndag - fredag.
Start omgående eller enligt överenskommelse.Profil
För rollen söker vi dig som:
• Är noggrann, ordningsam och ansvarstagande.
• Har vana av att kontrollera maskin eller fordon - kring dokumentation, kontroll, säkerhet och funktionalitet.
• Är händig och har erfarenhet inom mekanik och teknik.
• Har goda kunskaper i svenska språket i skrift och tal.
• Har körkort B, har du även C-kort är det meriterande.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
