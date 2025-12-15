Slöjdlärare till Henriksdalskolan, Höllviken
2025-12-15
Du vet säkert att Vellinge i flera år utsetts till Sveriges bästa skolkommun. Hos oss kommer du att mötas av höga ambitioner, förväntningar och goda arbetsförutsättningar. Våra skolor håller hög kvalitet. Vår ambition är att framtidssäkra vår utbildning! Vi vill rusta våra elever med förmågor för att hantera de allt snabbare förändringarna i vårt samhälls- och yrkesliv; att tänka om och lära nytt, grundkompetens med specialisering, social kompetens och hälsomedvetenhet, drivkraft och självledarskap, nyfikenhet och kreativitet.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
Idag är Henriksdalskolan en F-6 skola under uppbyggnad som bedrivs i helt nya fräscha, fantastiska lokaler som invigdes den 7 november. Inför varje nytt läsår börjar det en kull med nya 6-åringar i förskoleklass och verksamheten kommer att vara en fullt utbyggd F-9 skola 2028. Vid skolstarten i augusti -26 kommer vi vara en F-7 skola med cirka 260 elever.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som slöjdlärare hos oss kommer du att undervisa i träslöjd i årskurs 4-6. Efter sommaren utökas det till årskurs 4-7.
Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, samt för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för våra elever.
Vi erbjuder dig ett engagerat kollegium, goda möjligheter till utveckling och en kreativ miljö där din kunskap och passion får ta plats.
Vi söker dig som:
Vi ser att du har lärarlegitimation med behörighet i slöjd (trä, textil eller båda). Har förmåga att inspirera och motivera elever. Är trygg i klassrummet och har god samarbetsförmåga. Brinner för både hantverk och pedagogik.
Du kommer vara en nyckelspelare att bygga upp ämnet slöjd på skolan. Därför är det mycket meriterande om du har arbetat i ämnet träslöjd tidigare.
I uppdraget ingår undervisning, mentorskap (nästa läsår), dokumentation och en delaktighet att utveckla skolan framåt.Kvalifikationer
Tillsammans med dina kolleger stimulerar du elevernas utveckling och lärande genom att erbjuda eleverna en meningsfull skoldag. Vi söker legitimerade lärare till mellanstadiet som vill vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet och vara en del av att bygga upp verksamheten. Vi arbetar utifrån en positiv förväntan på elever och kolleger. Våra värdegrundsord glädje, mod, trovärdighet och omtanke genomsyrar såväl vårt förhållningssätt som det pedagogiska arbetet. Vi lägger stor vikt vid samarbete, pedagogiska samtal och kollegialt lärande.
Vi förutsätter att du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. Du har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys och du utvecklar din undervisning med stöd i forskning. Vi ser att du är idérik, flexibel, har lätt för att samarbeta, har ett trevligt och proffsigt bemötande mot både pedagoger, elever och vårdnadshavare.
Du är legitimerad lärare med behörighet mot ämnet slöjd. Du är en ansvarsfull och engagerad pedagog som arbetar med tydlighet, trygghet och goda relationer till eleverna. Du har alltid elevens bästa i fokus och ditt synsätt präglas av respekt för den enskilde individen och dess behov och förutsättningar.
ÖVRIGT
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Ersättning
