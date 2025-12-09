Slöjdlärare Lextorpsskolan
2025-12-09
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Vill du vara med och skapa bästa möjliga start för barn- och ungdomars lärande tillsammans med oss? Nu söker vi på Lextorpsskolan slöjdlärare inom trä och metall, samt bild.
Är du den vi söker?
Lextorpsskolan är en kommunal F-6 skola belägen i de södra delarna av Trollhättan med 207 elever och 33 medarbetare. På skolan har vi fördelen att ha elever från många olika kulturer, vilket berikar vår verksamhet, och som accentuerar vårt gemensamma värdegrundsarbete. Skolan är tvåparallellig i de flesta årskurser och antalet elever i snitt ligger på ca 15 elever per klass. I skolans direkta anslutning finns en konstgräsplan och ett grönområde som bjuder in till olika utomhusaktiviteter.
Under nuvarande läsår 25/26 är skolans prioriterade målområden ett gemensamt värdegrundsarbete med betoning på elevers och personals gemensamma förhållningssätt, stadens matematiksatsning, språkutvecklande arbetssätt inom alla ämnen, samt samverkaninsatser mellan skola och externa aktörer som ex. socialtjänst för att trygga en god skolmiljön. Vår målsättning är att vi tillsammans skapar en skola där eleverna upplever skolan som angelägen och meningsfull, och vi tror att god kunskapsutveckling grundar sig på tydliga mål och god lektionsstruktur.
Kvalifikationer och arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i ämnet slöjd, antingen med behörighet i båda inriktningarna eller med inriktning trä och metall, och i kombination med ett annat ämne som bild.
Vi önskar att du har erfarenhet av och kunskap om att arbete på en mångkulturell skola, och känner intresse och engagemang för att undervisa elever som är flerspråkiga. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att anpassa undervisningen på både individ- och gruppnivå. Du ska vara väl förtrogen med ditt läraruppdrag utifrån aktuella styrdokument och ha goda kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar.
För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha god samarbetsförmåga, vara positiv och engagerad, vara relationsskapande eftersom goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor är grundläggande för arbetet. Vidare förstår du vikten av att ständigt utveckla din och verksamhetens undervisning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet enligt ovan angivna kvalifikationer och egenskaper.
Anställningsinformation
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
Detta är ett heltidsjobb.
Trollhättans Stad Kontakt
Henrik Williamsson, Rektor 0520-497426
